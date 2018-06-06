Plextor M9Pe Extreme стоит очень дорого

Представлена новая память Plextor M9Pe Extreme, которая устанавливается в слот PCI-E. Это достаточно быстрая память, которая дает скорость чтения 6500 Мбит/сек. То есть, это один из самых быстрых накопителей в мире, который еще оснастили подсветкой. Не могу сказать, что это необходимый элемент дизайна, так как такая быстрая память обычно пользуется спросом не среди геймеров, но если уж инженеры решили делать так, то почему нет. Стоимость пока что не называется, дабы вы не падали в обморок сразу, но нужно понимать, что за такую скорость платить нужно очень много денег. Да и варианты на 256, 512 гигабайт и 1 терабайт обычно стоят 1 доллар за гигабайт, дальше можете самостоятельно умножить объем на цену и потом еще раз умножить на 1,5. Думаю, такая вот железка будет дороже потенциальных конкурентов именно в полтора раза.