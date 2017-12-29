Plextor обещает M9Pe NVMe SSD с очень большой производительностью

Plextor собирается выпускать свои SSD-накопители M9Pe NVMe. Результаты впечатляют.M9Pe станет преемником серии M8Pe и, похоже, будет очень быстрым, немного быстрее чтением и передачей SSD чем Samsung 960 EVOand 960 PRO NVME. Как видно на фотографиях, Plextor снова выпустит очередную память M2, только уже с установленным радиатором, а также модель M8Pe, которая была размещена в разъеме PCI-e.