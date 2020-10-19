Plextor представила накопители серии M8V Plus

Компания Plextor представила накопители SATA серии M8V Plus. Накопители выполнены в форм-факторе 2,5 дюйма и M.2 2280. Накопители основаны на 96-слойной флэш-памяти TLC NAND от KIOXIA, которая сменила 64-слойные чипы от Toshiba. Серия M8V Plus будет доступна вариантах 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, а M8V в вариантах от 128 до 512 ГБ.

Производитель использовал контроллер Silicon Motion SM2258 с поддержкой инновационной технологии Plextor Plex Compress. Скорость чтения накопителей заявлена до 560 мб/с, а скорость записи до 520 мб/с. Накопители предлагают 3-летнюю гарантию.

Стоимость и доступность накопителей Plextor M8V Plus на данный момент не объявлены.
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