Рейтинг электронных книг: обзор популярных и недорогих ридеров. PocketBook 641 Aqua 2 и PocketBook 740

О том, что электронная книга вместительнее бумажной (и никак не вреднее для глаз!), и безопаснее смартфона, уже знают практически все. А вот какой бюджетный ридер имеет смысл покупать, ясно далеко не всегда. Ведь «цена» и «ценность» - вещи разные. И то, что для одного пользователя – всего лишь недорогая электронная книга, для другого – особо ценная читалка с нужными функциями. Попробуем в этом обзоре составить «ценный» рейтинг электронных книг. Исходя из ключевых задач, которые они помогают решить.

1. Простые и недорогие модели электронных книг

Ассортимент недорогих ридеров довольно велик. И это, как правило, самые функционально простые ридеры. Их покупают обычно для детей или пожилых родителей. В них закачивают учебники для школы, литературу для студентов, справочники и чтиво для бабушек-дедушек. Поэтому там не нужны навороты вроде подсветки и интернета. А еще в таких читалках только кнопочное управление, не сенсорные экраны – отчасти потому, чтобы цена была максимально низкой. А еще потому, что детям и пожилым людям неудобно пользоваться сенсорами (буквально – пальцы не слушаются). Кнопки куда проще, привычнее и надежней.Какие марки – и чем – могут порадовать вас, если вы ищете супер-бюджетный ридер для минимальной задачи: чтение? По отзывам пользователей, неплохи дешевые ридеры Digma. Правда, в такой модели не будет подсветки для комфортного вечернего чтения, и поколение экрана E-Ink будет не самое последнее (не самое четкое).

А самое последнее экранов – E-Ink Carta — реализовано в электронных книгах PocketBook. Самый недорогой «ученический» ридер PocketBook 614 без подсветки стоит немного дороже конкурента, но зато дает более безопасное отображение текста. Впрочем, во второй половине 2018 года PocketBook выпустил новинку – PocketBook 616, которая при всем том же простом функционале, уже снабжена подсветкой. И мало того, новинка примерно на 20% компактнее своих предшественников. Она весит всего 155 грамм, т.е. меньше шоколадки. А вмещает, как и любой другой покетбук, с десяток тысяч книг всех возможных форматов.

2. Недорогие электронные книги для среднего класса

- Подсветка: как сказано выше, у большинства марок ее использование усиленно расходует батарею – соответственно, выбирая недорогой средне-классовый ридер, надо смотреть, сколько вообще он держит заряд батареи

как сказано выше, у большинства марок ее использование усиленно расходует батарею – соответственно, выбирая недорогой средне-классовый ридер, надо смотреть, сколько вообще он держит заряд батареи - Батарея: судя по отзывам на различных форумах, свойства батареи не зависят от модели и марки. И дешевые книжки Digma и Qumo, и модно-пафосный Kindle, по словам читателей, держат заряд батареи от 1,5 до 3 недель. Пока рекордсмен – и по открытым техническим данным на сайте, и по отзывам пользователей – марка PocketBook. 1,5-2 месяца регулярного чтения без подзарядки — это практически целый сезон дач и отпусков. Или почти учебная школьная четверть.

судя по отзывам на различных форумах, свойства батареи не зависят от модели и марки. И дешевые книжки Digma и Qumo, и модно-пафосный Kindle, по словам читателей, держат заряд батареи от 1,5 до 3 недель. Пока рекордсмен – и по открытым техническим данным на сайте, и по отзывам пользователей – марка PocketBook. 1,5-2 месяца регулярного чтения без подзарядки — это практически целый сезон дач и отпусков. Или почти учебная школьная четверть. - Форматы читаемых книг: Этот показатель также не зависит от «модности» или цены ридера. Некоторые марки читают всего лишь 4-5 форматов: любителям Kindle приходится морочиться с конвертацией книг. Да, в отзывах пишут, что это несложно и есть немало программ для быстрой конвертации. Но это все равно – время и морока. Больше форматов читают сравнительно недорогие электронные книги Onyx, но лидер среди всех марок все последние годы - PocketBook. Любой ридер этой марки легко прочтет любой из 18 возможных форматов. Такой всеядный девайс экономит ваше время и позволяет читать любые книги — хоть ebup, хоть djvu. При этом, PocketBook вмещает до 10 000 книг, и закачивать их можно откуда и как угодно. В отличие от того же Kindle, на который просто так еще и не «зальешь» книгу.

Стоит упомянуть еще один нюанс насчет подсветки. Некоторые производители ставят самую простую, белую, подсветку. Которая прилично «поджирает» батарею. Например, отзывы недорогих электронных книг марок Onyx или Digma, отмечают: подсветка ускоряет расход батареи ридера на 20-30%. А у марки PocketBook, судя по отзывам, такой проблемы нет. Подсветках и ридерах-покетбуках реализована по собственной, уникальной, энергосберегающей технологии. В результате, даже не обычная, а регулируемая подсветка (та, которая меняет свой цвет – об этом чуть ниже) не «ест» батарею. Расход батареи в режимах «с подсветкой» и «без подсветки» происходит практически с одинаковой скоростью.Обзоры и отзывы более продвинутых пользователей говорят: запросы у взрослого читателя более обширны. Ему нужны в ридере и словари, и подключение к Wi-fi, и подсветка. И двойное управление (кнопочное и сенсорное): ведь, листать страницы проще кнопками, а выделять тексты или увеличивать шрифт — удобнее прикосновением пальца.Надо отметить, что в типичной читалке для среднего класса (стоимостью около 10 000 рублей) есть все нужное для читателя. И практически все производители предлагают примерно один набор опций: двойное управление (сенсор + кнопки), wi-fi, встроенные словари, календари и игры, и уже поставленная «по умолчанию» подсветка. Ценность (но не цена!) конкретной модели возрастает, если обратить внимание не несколько отличительных факторов:Пока в рейтинге интереса к «эталонным ридерам среднего класса» лидирует новинка 4-го квартала — PocketBook 627. Этот ридер совмещает в себе все упомянутые ценности: и долгую батарею (до 2 месяцев без подзарядки), и подсветку, и весь комплект «must have» – встроенные словари, wi-fi, календари и прочее. Благодаря оптимизированному софту, эта электронная книга примерно в 1,5-2 раза шустрее аналогов-конкурентов. И к тому же, здесь есть доступ к «облачному» сервису PocketBook Cloud. «Облако» позволяет синхронизировать всю коллекцию книг со всеми закладками и пометками на всех устройствах, с которых вы читаете. Начав читать книгу на PocketBook 627, можно продолжить чтение на смартфоне или планшете. Ровно с того места, где вы остановились на ридере. А значит, читать можно не только там, куда можно взять ридер, а вообще — везде: хоть в маршрутке, хоть в офисе.

Наконец, 627-й покетбук — ультракомпактный, и в среднем на 15-20% меньше и Уже аналогов-конкурентов и своих предшественников. Получается, что по сумме факторов, новинка представляет бОльшую ценность (а не цену!), чем прочие модели и марки ридеров.

3. «Тюнинг»-модели ридеров: модели с регулируемой подсветкой

Да, эти модели имеют такие навороты, которые, возможно, нужны не всем. И потому эта группа ридеров не может прямо относиться к недорогим электронным книгам. Однако, именно наличие этих наворотов делает «ридеры с фишками» особенно безопасными и безвредными для читателя. Если вы цените здоровье свое и близких, и не хотите, чтоб от чтения к вечеру болела голова, то стоит обратить внимание на эти ридеры. Сначала — модели с регулируемой подсветкой, самая модная «фишка» 2018 года. Так, в модели PocketBook 631 Plus можно регулировать «цветовую температуру» подсветки. Начать чтение утром можно под белую (деловую и тонизирующую) подсветку.

А ближе к ночи настроить убаюкивающий желто-рыжеватую (активно расслабляющую зрительный нерв перед отходом ко сну – с такой подсветкой вы быстрее уснёте).

Отдельно стоит упомянуть модель PocketBook 740. Это — тоже модель с регулируемой подсветкой. Но это — не главная «фишка» этой модели. В отличие от ранее упомянутых моделей с 6-дюймовым экраном, эта новинка 2018 года снабжена экраном в почти 8 дюймов (имея размер, как у обычного ридера). Это реально самый маленький большой ридер в мире.

На этот дисплей вмещаются не только большие тексты, но и графики, схемы, таблицы и формулы. Это идеальная модель для чтения научной, учебной и бизнес-литературы. И еще, у PocketBook 740 подсветка не просто регулируемая, а можно настроить автоматическое изменение ее цвета! И покетбук сам будет менять ее тон каждый час.

4. «Водоплавающие» ридеры: какие из них реально не боятся воды

При этом, все упомянутые ридеры Pocketbook, и 6-дюймовые, и 8-дюймовые, спокойно держат батарею 1,5-2 месяца. И среди всех производителей ридеров (со всех континентов) нет аналогов покетбукам с регулируемой подсветкой – функция абсолютно уникальная.А вот с водозащитой стоит быть внимательнее. Дело в том, что многие марки называют свои читалки водозащищенными, хотя они таковыми вовсе не являются. Например, «водозащищенный» ридер Onyx Boox Robinson Crusoe на деле защищен только по технологии HZO. А именно — от попадания на поверхность водяных брызг и капель, но никак не от погружения непосредственно в воду.

Не стоит топить «Робинзона», он этого точно не выдержит. Это даже в описании руководстве пользователя прописано:

Как вы понимаете, исходя из описанных в руководстве пользователя рекомендаций побрызгать на ридер - можно, а погружать в воду – нельзя. И если так выйдет, что ридер-таки упадет в воду и проведет там какое-то время, то в гарантийном ремонте вам откажут. Потому что – «ну, у вас же в руководстве пользователя написано, что купать ридер нельзя!». Вот и получается такая странная «водозащита» - в рекламе говорят что она есть, а на деле её все-таки нет. На данный момент в продаже есть лишь одна, единственная в мире электронная книга с полной 100% защитой от влаги и проникновения грязи, воды и пыли по стандарту IP57. Это PocketBook 641 Aqua 2. Она выдерживает полчаса на глубине 1 метра – в отличие от всех других условно «водозащищенных» марок ридеров.Ее секрет: в «тулинге» (точной, прецизионной подгонке всех элементов корпуса без малейшего люфта + использование резиновых уплотнителей), и в дополнительной обработке всех внутренних деталей и плат герметизирующим гелем. Даже на каждом винтике – специальные герметизирующие кольца.

Поэтому, «Акве» не страшны ни песок, ни пролитые напитки, ни купание в море или ванной. Даже кнопки закрыты специальными накладками — и по этой же причине, у PocketBook 641 Aqua 2 нет разъема для наушников (и нет аудиовозможностей) и слота для дополнительной памяти. С учетом абсолютной надежности этой модели, она — лучшая для тех, кто любит читать, держа в одной руке чашечку с кофе.

А еще — для тех, любит читать в путешествиях, на пляжах и бассейнах, но боится уронить читалку в воду.

А ещё для тех, у кого есть маленькие подвижные детей, способные в одно касание опрокинуть на ридер — компот, суп и гуляш. Отзывы читателей с детьми и домашними питомцами это только подтверждают.

Вывод

Выбирая себе целевой девайс для чтения, ориентируйтесь по тем функциям, которые он должен выполнять. И только понимая свои потребности-ценности (которые вы получаете от ридера), смотрите на цену электронной книги. Ибо, как мы разобрались на живых примерах, недорогая электронная книга — далеко не всегда панацея. Лидером рейтингов предпочтений пользователей, в этом году, как и обычно, стала марка PocketBook. Потому что предлагаемый покетбуками функционал при любой цене всегда выше того, что предлагают конкуренты по той же цене. Плюс таким обилием «фишек и наворотов» не может похвастаться ни одна другая марка.Наконец, абсолютно на все модели марки PocketBook действует замечательное правило: если заказывать покетбук на фирменном сайте производителя pocketbook.ru, то фирменная гарантия составляет не один год, как у всех остальных производителей ридеров производителей. А целых ТРИ года! И это больше, чем половина жизни покетбука: любой ридер-покетбук спокойно прослужит 5-6 лет длительного, комфортного и регулярного чтения.