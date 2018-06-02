Сравнительный обзор флагманских электронных ридеров PocketBook 740 и Amazon Kindle Oasis 2017

Технические характеристики

Компания PocketBook по итогам 2017 года стала монополистом российского рынка «читалок» с долей в районе 70%. Доля Amazon Kindle в России нам неизвестна – просто потому, что эти читалки в Россию официально не поставляются. Однако в США у Amazon Kindle все отлично: модели этого бренда за океаном на первом месте по популярности. В этом материале мы устроили настоящую битву титанов – сравнили самые последние, флагманские модели двух брендов. 7,8-дюймовый PocketBook 740 за 14 900 рублей и 7-дюймовый Amazon Kindle Oasis 2017, чей ценник колеблется от 18 до 25 тысяч рублей.

Первые выводы напрашиваются сами собой уже после изучения таблицы характеристик. Например, Kindle не позволяет расширять память, пользователю придется довольствоваться встроенными 8 Гб. Или заранее просчитать свои потребности и потратить дополнительно около 1 700 рублей на версию с 32 Гб памяти. Тем временем к PocketBook вы за 600 рублей можете докупить качественную карточку microSD на 32 Гб – в дополнение к собственным 8 Гб ридера. Также обращает на себя внимание поддержка 18 форматов цифровых книг у PocketBook, тогда как у Amazon Kindle список втрое меньше.

Цена вопроса

Из года в год производители популярных в США ридеров вроде Kindle, Barnes&Noble и Kobo игнорируют российский рынок. Официальных поставок в Россию просто нет. Поэтому у желающих приобрести модели таких брендов остается три варианта. Заказать самостоятельно из Америки или Европы – это первый вариант. Второй (похожий): воспользоваться услугами одного из многочисленных сервисов покупок за рубежом. Ну и третий, самый зверский: заплатить втридорога какому-нибудь российскому интернет-магазину, который привез ридер из США или Европы, как говорится, в чемодане. Самая дешевая версия Kindle Oasis 2017 – на 8 Гб и с демонстрацией навязчивой рекламы – стоит $250 или около 14 750 рублей. Интересно, что опытные любители зарубежных покупок рекомендуют не рассчитывать на распродажи или скидочные купоны для «Оазиса» как минимум до конца лета. А что вы хотели – флагманская новинка!

При самостоятельном заказе вы доплатите еще около 1 000 рублей за доставку и оплату через PayPal. Сервисы-посредники в зависимости от выбранной курьерской службы потребуют сверх цены ридера в пределах 1-3 тысяч рублей. Итого минимальный ценник за Kindle Oasis 2017 из США составит почти 16 000 рублей. В отечественных магазинах ввезенная «в серую» модель с 8 Гб памяти стоит баснословных денег. В среднем 23 400 рублей (данные «Яндекс.Маркета»), в отдельных случаях – все 28 000 рублей. Само собой, при этом вы остаетесь без нормального местного сервиса с квалифицированными ремонтниками и беспроблемным наличием оригинальных запчастей.PocketBook 740 пока доступен только в официальном интернет-магазине бренда за 14 900 рублей, причем с бесплатной доставкой по России. В ближайшее время модель наверняка появится в десятках розничных точек, но у фирменного магазина компании PocketBook все равно останется козырь в виде дополнительного года гарантии. Стандартный срок для устройств PocketBook составляет два года, а при покупке в официальном магазине вы получаете расширенную гарантию, на целых три года. Для понимания: Kindle Oasis 2017 в России не имеет вообще никакой гарантии. Ну разве что магазин, где вы купите ридер, что-то вам пообещает. Например, месяц на поиск дефектов. Если дефекты обнаружатся, то ридер вам в теории (в теории – три раза подчеркнем!) могут заменить. А могут и отправить, как говорится, в далекое пешее – под самыми разными предлогами.

Дизайн

Заранее предупреждаем пользователей, которые держат в уме рекламируемую Amazon фишку с бесплатной быстрой заменой проблемного аппарата на новенький. Во-первых, как показывают отзывы, счастливчиками получается стать далеко не у всех. Причем, никаких четких и прозрачных условий для успешной замены нет. Во-вторых, такая возможность действует только в странах с официальной поддержкой Kindle. То есть россияне «пролетают». В лучшем случае можно рассчитывать на то, что у вашего российского посредника есть американский адрес, на который Amazon сможет доставить подменное устройство. И – да, пересылка бракованной модели и забор новой будет происходить за ваш счет, в сумме – минимум 2 000 рублей. А чаще всего 3 000-4 000.К сожалению, с выпуском Kindle Oasis 2017 компания Amazon не привнесла ничего нового в линейку своих ридеров с точки зрения дизайна. Этот ридер – брат-близнец 6-дюймового Kindle Oasis 2016. Для PocketBook эксперименты с утолщением справой стороны корпуса с целью более удобного хвата уже давно не в новинку. Еще в 2012 году был представлен планшет-ридер PocketBook A10, затем в 2014 году появилась 8-дюймовая «читалка» PocketBook 840 Ink Pad, а в 2016 вышел PocketBook 840 Ink Pad 2.

Напротив, PocketBook 740 приятно разнообразит более-менее устоявшиеся варианты дизайнов в модельном ряде производителя. Хотя одним из источников вдохновения разработчиков наверняка был PocketBook Ultra. Больше экрана, меньше бесполезного фронтального пространства – примерно под таким лозунгом, скорее всего, и создавался PocketBook 740. Не удивимся, если за отправную точку идеологии модели был взят тренд смартфонов типа от Huawei P20, Apple iPhone X или Samsung Galaxy S8. Тонкая полоска из четырех кнопок – определенно «пять баллов», смотрится здорово, удобство использования находится на весьма высоком уровне.Поговорим об эргономике. Тут у Kindle Oasis 2017 есть как сильные, так и слабые стороны. «Наплыв» слева на задней крышке и расширенная рамка у экрана там же действительно позволяет чуть удобнее держать ридер, к тому же снижается вероятность случайно задеть пальцем край сенсорного экрана. Платой за это выступают габариты, в частности, ширина корпуса. Она составляет целый 141 миллиметр.

Для сравнения: у PocketBook 740 диагональ экрана больше почти на целый дюйм (7,8 дюйма против 8 у Kindle), а в ширину модель почти на полсантиметра уже.

Пользу от конструкции «Оазиса» снижает еще и то, что на первый взгляд должно работать в плюс модели – металлическая задняя крышка. Она получилась довольно скользкой, особенно это заметно сейчас – уже накануне лета на улице и в транспорте волей-неволей руки потеют, а потому надежно держать устройство Amazon становится проблематично.

Корпус PocketBook 740 симметричный, и, в отличие от модели Amazon, его не нужно переворачивать, чтобы вместо правой руки взять в левую или наоборот. Пластик матовый, чуть шероховатый, цепко сидит в ладони. Из рук покетбук не выскальзывает.

У обоих ридеров сенсорные экраны с дополнением в виде физических клавиш. Kindle Oasis 2017 щеголяет двумя кнопками-полосками справа от дисплея, элементы ложатся аккурат под большой палец. Пожалуй, это лучшее решение для любого, особенно сенсорного ридера. И с точки зрения эргономики, и минимизации загрязнения экрана.

PocketBook 740 подобной роскоши позволить себе не может, но вряд и из-за тонких рамок. Компания и так постоянно располагает панель клавиш под дисплеем. Хотя это явно не самый удачный вариант, если пользователь пожелает листать страницы кнопками.

Зато, в отличие от Kindle, у PocketBook целых четыре кнопки, причем каждую можно как угодно перенастроить на свой вкус. Более того, здесь есть еще и разделение с разными функциями при коротком и длительном нажатии. Впрочем, и без индивидуальной настройки, с назначениями по умолчанию, удобно жать кнопку «домой». Так возврат к главному экрану происходит в два раза быстрее, чем посредством сенсорного управления. Тот же Kindle Oasis 2017 позволяет вернуться на домашний экран только с экрана.

Защита от воды: реальность и вымысел

На первый взгляд, у Kindle Oasis 2017 есть неоспоримое преимущество перед моделью PocketBook – соответствие стандарту защиты IPX8. Это должно означать, что заокеанский ридер способен сохранить работоспособность при погружении под воду на глубину свыше одного метра более чем на полчаса. На практике настораживают по меньшей мере два момента. Первый – как ни крути, но защита от воды плохо вяжется с тем, что разъем microUSB на корпусе Kindle открыт, никаких заглушек не предусмотрено.

[При падении в воду] быстро вытащите Kindle из воды;

не погружайте Kindle в воду намеренно и не подвергайте воздействию морской воды, соленой воды, хлорированной воды или других жидкостей (напитков).

На пляже это значит, что в случае падения в воду не факт, что у вас получится извлечь после купания все мелкие камушки, а то и водоросли из ридера. Само собой, такие инородные «тела» способны привести к самым разным последствиям вплоть до появления плесени внутри модели. Сама Amazon ни о каких получасах под водой не знает и открытым текстом пишет в инструкции следующее:

В 2017 году мы присутствовали на сравнительном разборе PocketBook 641 Aqua 2, Kobo Aura H20 Edition 2 и Onyx Boox Robinson Crusoe с целью наглядно разобраться, как в каждой модели организована защита от воды. Смеем предположить, что в Kindle использован подход Kobo Aura H20 Edition 2 (в случае модели Kobo также заявлено соответствие IPX8). Суть метода заключается в полном покрытии материнской платы и элементов начинки ридера тонкой пленкой герметика по технологии HZO. Создается своеобразная герметичная «перчатка». Основный минус технологии заключается в том, что повреждение на любом участке платы (например, из-за горячего супа или той же морской воды) влечет за собой нарушение целостности защиты от жидкостей. Неудивительно, что в инструкции уточняется: «Если ваш Kindle падал или был как-то иначе поврежден, водостойкость устройства может быть нарушена».

Вот так придется нарушить защиту от воды Kobo Aura H20 Edition 2, чтобы провести любой ремонт на материнской плате.Очевидно и другое – выполнение практически любого ремонта на материнской плате автоматически повреждает пленку герметика. А восстановить ее в России вам не сможет ни один сервис, даже если он вам это пообещает. Более того – подозреваем, что в случае выявления дефекта в Kindle компании Amazon приходится не ремонтировать девайс, а сразу давать пользователю новый аппарат для сохранения заявленных характеристик. Как мы уже говорили выше, в России выдача нового устройства практически нереальна.Отметим, что у PocketBook есть положительный опыт производства по-настоящему защищенного ридера. Для PocketBook 641 Aqua 2 заявлен стандарт IP57, что не в полной мере соответствует реальному положению дел. Так, цифра 5 означает (см. Википедию): «Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта». В PocketBook явно поскромничали. Корпус спроектирован по технологии тулинга. Это значит, что в реальности защита от попадания даже мельчайших частиц пыли внутрь исключена несколькими уровнями защиты.

В PocketBook 641 Aqua 2 половины корпуса плотно подогнаны и скреплены винтами с резиновыми прокладками, это первая ступень герметичности.

Вторая – резиновая рамка-прокладка по всему контуру корпуса. Наконец, прямо на плате все комплектующие и участки со шлейфами залиты HZO-гелем. То есть даже если в фантастическом сценарии ваш ридер при падении ударится о камень и через трещину внутрь зальется вода, книжка не выйдет из строя. К слову, замена каких-либо элементов на плате «Аквы» не повлияет на последующую защищенность корпуса от воды.

Комплектация

Вот и получается, что у Kindle Oasis 2017 защита вроде бы есть, но реализована она на каком-то таком... несерьезном уровне. И полноценной эту защиту назвать нельзя.Комплектация что у Kindle Oasis 2017 , что у PocketBook 740 «спартанская». Помимо краткого мануала и гарантийного талона потребителю предлагают только кабель для подключения к компьютеру и зарядки или загрузки книг. Винить производителей в отсутствии нормального сетевого адаптера не будем – в конце концов, речь не о смартфонах с необходимостью быстрой зарядки. Ридер достаточно подключить даже на полчаса-час к ноутбуку или десктопу, чтобы получить одну-две недели чтения.

Подсветка

Раз уж речь идет о недешевых флагманах, хотелось бы видеть в комплекте какой-никакой комплектный чехол. Интересно, что буквально в прошлой версии Oasis компания Amazon предлагала комплектную обложку. Но, во-первых, это было вынужденное решение. По известной только производителю причине в модель установили слабый аккумулятор с запасом автономности всего на две недели. Чтобы дотянуть до более-менее стандартного для электронных книг месяца, компании пришлось встроить батарею еще и в чехол. Плюс «щедрость» Amazon ощутимо отразилась на цене, со старта модель стоила $300.В прошлом PocketBook изредка баловала покупателей комплектным чехлом. Увы, в этот раз компания обошлась без такого бонуса. Приобрести отдельно «одежку» для Kindle Oasis 2017 не составляет труда, на выбор фирменные варианты за 2 600 и 3 600 рублей – скажем прямо, совсем не бюджетные предложения. С другой стороны, на просторах интернета не составляет труда найти обложки и за 1 500 рублей. Однако тут не угадаешь, повезет ли вам с качеством исполнения аксессуара. Для PocketBook 740 доступен только один чехол, зато «умный», фирменный и за 1 500 рублей. При закрытии обложки ридер автоматически переходит в спящий режим, а при открытии – включает экран.Обе модели предлагают функцию подсветки, по сопутствующим опциям развернулся настоящий баттл между устройствами. В арсенале Kindle Oasis 2017 – датчик автоматической подсветки, который корректно регулирует яркость диодов в зависимости от окружающего освещения. Это реально удобно, ведь за день вы можете сменить множество локаций с разным уровнем освещенности. PocketBook 740 может ответить на это гибкими настройками подсветки: ее яркость и оттенок могут меняться по графику, учитывающему время суток (см. скриншот ниже). Очень удобная штука, надо сказать.

Самый сильный козырь PocketBook 740 – не просто наличие подсветки, а возможность изменения ее цветовой температуры. Колебания допустимы от холодного чуть голубоватого оттенка до довольно насыщенного оранжевого. Дело в том, что человеческих глаз при длительном чтении более комфортно смотреть на картинку именно с теплыми тонами, а не «жестким» белым свечением (как в Kindle Oasis 2017). И если легкий желтый оттенок не вызывает вопросов, то ситуации для применения оранжевого не выглядят очевидными. Однако психологи доказали, что именно такой свет лучше всего расслабляет человека. И хорошо, что такой вариант подсветки в покетбуке есть.

Экран

Обратите внимание, что в прикроватных ночниках не просто так часто поверх лампы устанавливаются желто-оранжевые чашки из ткани. Так оттенок света от лампы становится более насыщенным, получается своеобразный массаж для глаз перед сном. Аналогичную задачу может выполнять и PocketBook 740. Получается, эта электронная книжка станет для пользователя еще и залогом быстрого засыпания. Может дома с прикроватным ночником это вам и не пригодится, а вот в дороге (особенно в автомобиле вечером или ночью) определенно не помешает. Как ни странно, в Kindle Oasis 2017 такой фишки нет. Более того, регулировки температуры подсветки нет в одном ридере Kindle.Спойлер – выявить явного победителя по качеству экрана нам не удалось. В ридерах применена одна и та же флагманская технология E Ink Carta, даже плотность пикселей одинаковая – отличные 300 dpi. Никаких «лесенок» на буквах не наблюдается даже при мелком шрифте. Разрешение экрана PocketBook 740 составляет 1872 х 1404 точки, Amazon почему-то предпочла скрыть данную информацию. Интересно, почему?Белизна экранов идентичная, никаких грязно-серых оттенков. При этом буквы у американской модели чуть контрастнее, чернее, хотя даже при сравнении лоб-в-лоб это не сразу заметно. Нужно вглядываться. Дисплеи у ридеров сенсорные, здесь вновь паритет – добротная отзывчивая работа, отличная чувствительность, никаких нареканий.

Наилучшую белизну подожки при подсветке обеспечивает Kindle Oasis 2017. Кроме того, максимальная яркость ридера примерно на 10% выше в сравнении с PocketBook 740.Диагональ экрана PocketBook 740 составляет 7,8 дюйма, Kindle Oasis 2017 – ровно 7 дюймов. Один из главных вопросов обзора – насколько критична, ощутима такая прибавка? Сразу скажем – да, полезной площади для вывода информации гораздо больше, разница между ридерами по возвращению от PocketBook к Kindle чувствуется.

Борьба диагоналей строится на двух «слонах»: влиянии на общие габариты и эргономику, а также сценариях использования ридера. Размеры и удобство использования мы уже обсудили, увеличенная диагональ не сказалась на «юзабилити» PocketBook 740, ридер по размерам сравним со многими базовыми 6-дюймовыми моделями.

В работе

Другое дело – насколько необходим крупный экран каждому отдельному пользователю, так как даже 6 дюймов с лихвой достаточно для чтения книжек. Устройства Kindle и PocketBook метят в более высокий функциональный сегмент в сравнении с 6-дюймовыми моделями – подразумевается, что пользователь будет регулярно читать PDF-журналы и книги, а заодно серфить во встроенном веб-браузере. В этом ключе, как ни крути, непоколебимо верен тезис «больше – лучше». Просматривать издания в формате PDF и всевозможные веб-страницы однозначно удобнее на экране PocketBook 740.Предварительно оценивать скорость работы ридеров по техническим характеристикам – дело неблагодарное. Тем более – как в случае с Kindle – чаще всего подробности аппаратной платформы не указываются. По нашим наблюдениям, производительность обоих ридеров находится на одинаково высоком уровне. Более того, скорость работы у PocketBook и Kindle несравнимо выше по сравнению с моделями прошлых поколений.Если при чтении книг это никак не проявляется, то разница при масштабировании и блуждании по страницам PDF-журналов, а также веб-сайтам видна невооруженным глазом. Конечно, до смартфонов ридерам по-прежнему далеко, но тот же браузер в протестированных моделях уже не выглядит сугубо экспериментальным приложением.

10 шрифтов;

3 варианта межстрочного расстояния;

3 варианта полей;

14 размеров буква;

2 варианта выравнивания.

Пользователи «в теме» наверняка понимают, что сравнивать программное обеспечение Kindle Oasis 2017 и PocketBook 740 бессмысленно. Абсолютный минимализм прошивок Kindle уже стал фирменной чертой, которую прощали и с которой мирились в свете низких цен на ридеры Amazon. Однако этот аргумент неприменим к флагманскому, откровенно дорогому Kindle Oasis 2017. У PocketBook ситуация абсолютно обратная. Дело в том, что компания в последние несколько лет на всех без исключения своих ридерах использует одинаковую прошивку (имеется ввиду интерфейс, набор ПО, настройки чтения и т.д.). С вариациями в зависимости от наличия/отсутствия аудиоразъема и Wi-Fi. Поэтому вопросов к топовому программному оснащению PocketBook 740 у нас нет.Синхронизация книг. Крайне важный пункт для нынешних ридеров, когда вы можете читать совмещать попеременное чтение на ридере, смартфоне/планшете, а также совершать покупки цифровых версий книг на мобильных устройствах. Kindle Oasis 2017 и PocketBook 740 демонстрируют наличие собственных облачных сервисов (у PocketBook он появился буквально в марте – и уже доступен на PocketBook 740, 631 и 631 Plus). Синхронизируются как сами издания, так и последняя открытая страница книги.Что касается доставки книг в память ридеров, каждая модель предлагает по четыре варианта. У PocketBook это покупка того или иного издания в фирменном каталоге BookLand.com (встроен в модель), отправка по e-mail, синхронизация через Dropbox и, наконец, подключение кабелем к компьютеру.Kindle Oasis 2017 также способен получать книжки по электронной почте и через фирменный встроенный магазин, а также проводным способом от десктопа. Четвертый подход включим в список с натяжкой – существует функция Send-to-Kindle, которая реализована, например, в виде надстройки для компьютерных браузеров. По сути это конвертор, который позволяет просматривать на Kindle Oasis 2017 изначально не поддерживаемые форматы вроде DOC, DOCX и JPEG.Раз уж речь зашла о форматах, сравним их перечень. Из книги в книгу PocketBook стабильно реализует поддержку 18 форматов, включая EPUB, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, CHM и HTML. Одним словом – ридер «из коробки» готов «переваривать» любую книгу, журнал, справочный файл или веб-страницу. Само собой, поддерживается формат номер один по популярности во всевозможных онлайн-библиотеках Рунета – FB2.Список Kindle Oasis 2017 скромнее ровно в три раза. По сути, полнофункциональный книжный формат (т.е. с поддержкой содержания и сносок) тут ровно один – MOBI. И российскому пользователю придется попотеть, чтобы найти онлайн-библиотеки с MOBI-книжками. Навскидку мы не нашли поддержку формата ни на одном из десяти порталов на первой странице поисковой выдачи Google по запросу «скачать книги онлайн». Так что наверняка обладателю Kindle Oasis 2017 придется рано или поздно обратиться к помощи приложений для конвертирования книжек.Модель Kindle дает следующий набор настройки страниц:

13 шрифтов (на три больше);

Начертание – обычное, курсив, жирное;

3 варианта межстрочного расстояния;

Настройка переносов;

Размер букв 6-40 пикселей, то есть 36 вариантов.

Набор PocketBook немного шире:

Чего в PocketBook 740, в отличие от Kindle Oasis 2017, нет, так это инверсии страницы, когда подложка становится черной, а буквы-цифры белыми. Возможно, у такого стиля есть свои приверженцы. Но конкретно в ридере опция выглядит странно. Изначально она использовалась в мобильных устройствах с OLED-экранами, где экономила заряд батареи. В ридере, который может от одного заряда работать месяц-два, это явно не пригодится.

В обоих ридерах присутствует гиродатчик, но работает он почему-то по-разному. В Kindle нас ограничивают автоматическим переворотом картинки только в вертикальной плоскости, это предсказуемо связано с конструкцией корпуса. Если вы держали книгу в левой руке, а затем захотели переложить в правую – придется перевернуть корпус ногами. Переориентация произойдет автоматически. Другими словами, здесь гиродатчик – вынужденная мера, а не приятное дополнение. Приятного могло быть больше, если бы автоповорот работал и на разворот в альбомную ориентацию, что особенно удобно при чтении журналов. В PocketBook ограничений нет, поворот картинки возможен и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости.

По словарям наблюдается паритет. Kindle Oasis 2017 – New Oxford American, англо-русский, русско-английский и толковый словарь русского языка. PocketBook 740 – англо-русский словарь Королева, Webster's 1913 и англо-русский с немецко-русским за авторством PocketBook. Примечательная особенность PocketBook – словари также можно открыть как отдельное приложение и самостоятельно вводить нужные слова.

Перечислять полный список дополнительных приложений PocketBook 740 мы не будем, вы можете сами посмотреть перечень на скриншоте. Все, чем может на это ответить Kindle Oasis 2017, – встроенный браузер. Негусто.

Автономность

В плюсы модели Kindle можно было бы занести воспроизведение аудиокниг сервиса Audible. Но для российских пользователей толку от этого – «чуть». Платформа и весь контент исключительно англоязычный, к тому же платный. Прослушивать книги обычными проводными наушниками не получится – только через Bluetooth-модели. Которые пока малопопулярны, да и стоят гораздо дороже проводных альтернатив.Емкость встроенного аккумулятора PocketBook 740 составляет 1 900 мАч. Для сравнения: обычно в своих 6-дюймовых ридерах компания устанавливает батарею примерно на 1 300-1 500 мАч. Оно и понятно – новинка обладает более крупным экраном, а значит и энергии тратит больше. Что касается официального прогноза автономности, PocketBook приводит до 15 000 страниц. Много это или мало? Скажем, упоминавшийся выше PocketBook 641 Aqua 2 обеспечивает до 8 000 страниц при чтении без подсветки.

Вывод

Емкость батареи Kindle Oasis 2017 неизвестна, также производитель не стал приводить нормальный прогноз работы на одной зарядке. Вместо этого у нас есть следующая формулировка: «6 недель на одном заряде, при условии чтения 30 минут в день с выключенным Wi-Fi и Bluetooth, уровнем подсветки 10 единиц из 24». Откровенно говоря, понять что-то из такого заявления весьма проблематично.Ридеры пробыли у нас на тестировании почти два месяца, модели эксплуатировались с примерно одинаковой нагрузкой. В результате спустя месяц Kindle Oasis 2017 попросил «свидания» с розеткой, тогда как аппарат PocketBook демонстрировал еще примерно четверть заряда. Смеем предположить, что при регулярном использовании Wi-Fi и подсветки Kindle продержится до трех недель, продукт PocketBook – до одного месяца и одной недели. И это, судя по всему, мировой рекорд для ридеров.Странный нюанс выяснился при попытке подключения Kindle Oasis 2017 к компьютеру некомплектным кабелем microUSB. Как оказалось, ридер в 9 из 10 случаев категорически не желает определяться внешнее устройство и производит только лишь подзарядку. Мы столкнулись с подобным впервые в мобильных устройствах. Напротив, PocketBook 740 показал максимальную «всеядность» и без проблем определялся компьютером при подключении всеми предложенными кабелями от планшетов и смартфонов.С чем у вас ассоциируется продукция Kindle? Наверняка с ридерами, которые при определенных достаточно серьезных ограничениях (взять хотя бы малое количество поддерживаемых форматов) все же «цепляют» относительно низкой ценой. Проблема Kindle Oasis 2017 не в том, что он выбивается из этой картины, – в конце концов, Amazon не первый год предлагает флагманский аппарат по соответственно высокой цене. Даже Kindle Oasis образца 2016 года все еще стоит на «Яндекс.Маркете» баснословные 23 000 рублей. Другое дело – Amazon выпустила совершенно некритичное обновление предшествующей модели, которая и так не блистала новшествами для жанра ридеров в целом. И на это можно было бы закрыть глаза, если бы не PocketBook 740.

Плюсы PocketBook 740

1. Цена: это самый доступный крупноформатный ридер на рынке

2. Гарантия 2 или даже 3 года

3. Регулировка цветовой температуры подсветки

4. Масса поддерживаемых форматов

5. Отличный огромный экран

6. Рекордное время автономной работы

Минусы PocketBook 740

1. Нет поддержки аудио

Плюсы Amazon Kindle Oasis 2017

1. Металлическая задняя панель

2. Какая-никакая защита от воды

Минусы Amazon Kindle Oasis 2017

1. Мало поддерживаемых форматов

2. Металл быстро царапается

3. Скудная программная функциональность

4. Очень высокая цена в России, не соответствующая возможностям

5. Нет регулировки цветовой температуры подсветки

6. Нет поддержки карт памяти

Модели стоят почти одинаково, 15 000 рублей. Только в случае Kindle в зависимости от способа покупки (напомним, официально бренда в России нет) отечественный пользователь доплатит еще одну-две тысячи рублей за доставку и/или услуги посредника. А если купит устройство в России у перекупщиков, то отдаст и вовсе под 25 тысяч рублей. Встает закономерный вопрос – какими неоспоримыми преимуществами обладает Kindle Oasis 2017? К сожалению, при ближайшем рассмотрении убедительных аргументов в пользу Kindle Oasis 2017 не наблюдается. Amazon «прикрутили» датчик освещения для регулировки подсветки (однозначно «лайк»), спорную защиту от воды, бесполезные для России аудиокниги американской платформы Audible, да еще с возможностью прослушивания только через Bluetooth-наушники. Есть дизайн, который PocketBook показала в своем планшете-ридере PocketBook A10 еще в 2012 (!) году. И… всё!PocketBook отвечает на все эти сомнительные преимущества модным трендом с увеличением экрана при сохранении умеренных габаритов за счет тонких рамок вокруг экрана. Производитель не зря назвал свою модель «самый маленький большой покетбук»: 740-й 7,8-дюймовый, но вполне сравнимый по размерам с 6-дюймовыми моделями. Есть в PocketBook 740 и действительно полезная фишка с регулировкой цветовой температуры. Внедрен собственный облачный сервис (это в дополнение к синхронизации с Dropbox). В активе трехкратное превосходство по числу поддерживаемых форматов. Наконец, при идентичном качестве экрана диагональ PocketBook 740 банально больше почти на один дюйм. И это заметно сказывается на удобстве чтения, особенно журналов и веб-страниц. Не забываем про гарантийное обслуживание. Как и на любое свое устройство, PocketBook в модели 740 дает два года гарантии либо еще плюс год при покупке в фирменном интернет-магазине. Удел Kindle Oasis 2017 – ровно один год, да и то при условии, что вы согласитесь с ходу выложить минимум 2 000 рублей на курьерские расходы до США. Или довольствоваться «кустарными» мастерскими в России.К сожалению, битвы на равных не получилось, американский ридер вчистую проиграл PocketBook 740. Для российских потребителей выбор крупноформатных ридеров по крайней мере из рассмотренных двух моделей очевиден. В США Kindle Oasis 2017 может чувствовать себя в безопасности и рассчитывать на интерес покупателей, так как в этой стране продукция PocketBook широко не представлена (хотя и продается). В России же выбор очевиден: только PocketBook 740. И никаких Kindle.