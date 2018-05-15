Появилась новая ошибка при комбинации Windows от 10 апреля 2018 года и Intel SSD

Microsoft приостановила распространение обновления для Windows 10 апреля 2018 года для владельцев систем с конкретными твердотельными накопителями Intel. Комбинация обновления операционной системы и твердотельных накопителей Intel может привести к циклу загрузки, теперь оно очищено, оно включает в себя SSD серии 600.Microsoft не указала, какие именно твердотельные накопители Intel страдают от проблем. В настоящее время для этой проблемы не существует исправления или обходного пути, ожидается, что после того, как Microsoft обнаружит корень проблемы, она выпустит обновление и распространит для Windows от 10 апреля 2018 года владельцам затронутых систем.