Портативный SSD диск Transcend ESD250C Sleek

Оцените высокую скорость передачи данных из любого места с портативным твердотельным накопителем Transcend ESD250C Sleek.

Этот портативный твердотельный накопитель поставляется с интерфейсом USB 3.1 Gen 2 для высокой скорости передачи данных. Кроме того, ESD250C также имеет поддержку UASP, предлагая скорость передачи до 520 МБ/с. Обладая алюминиевой конструкцией, SSD является легким, прочным и портативным. Точно так же его космический серый цвет дополняет минималистский дизайн для вашего ПК. Имея до 1 ТБ дискового пространства, на SSD достаточно места для записа ваших данных, изображений высокого разрешения, видео 4K и многого другого.

Помимо ноутбуков и настольных компьютеров , устройство также работает с другими устройствами, такими как игровые приставки и мобильные устройства. Наконец, Transcend ESD250C Sleek поставляется с кабелем USB Type-C-Type-A и USB Type-C.