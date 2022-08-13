Портативный твердотельный накопитель OWC Envoy Pro FX доступен емкостью 4 ТБ

Компания OWC расширяет ассортимент портативных решений для хранилища представив накопитель OWC Envoy Pro FX емкостью 4 ТБ.

OWC Envoy Pro FX идеально подходит для любых задач и устройств Mac и ПК. Он оснащен интерфейсом Thunderbolt и USB. Устройство обеспечивает скорость передачи данных до 2800 МБ/с с Thunderbolt. Большой объем памяти позволяет хранить аудио, видео, фотографии, графику и игры.

Корпус портативного накопителя выполнен из алюминия со степенью защиты IP67 и сертификатом военного уровня MIL-STD810G. В комплектацию входит кабель Thunderbolt/USB для подключения к любому устройству.

OWC Envoy Pro FX оценен в 219 долларов.