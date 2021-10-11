Представлен SSD Addlink PlayStation 5 специально оптимизированный для M.2 PCIe 4.0 PS5

Владельцы PlayStation 5, желающие обновить свое внутреннее хранилище, могут быть заинтересованы в новом твердотельном накопителе PlayStation 5, специально оптимизированном для PS5.

Созданный Addlink, твердотельный накопитель M.2 PCIe 4.0 оснащен радиатором премиум-класса, а твердотельные накопители AddGame A95, A90 и A92 M.2 NVMe Gen4x4 совместимы и превышают все требования к хранилищу PlayStation 5, что делает его отличным вариантом для обновления. Обе модели A95 и A92 доступны с емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Для модели A90 он поставляется с вариантами 1 ТБ и 2 ТБ.

Твердотельный накопитель addlink AddGame A95 PCIe 4.0 обеспечивает скорость до 7,4 ГБ / с (чтение) и 7 ГБ / с (запись) на ПК, что в 2 раза быстрее, чем SSD-накопители PCIe 3.0, и в 14 раз быстрее, чем SSD-накопители на базе SATA. На PS5 скорость чтения A95 легко достигает потолка в 6,5 ГБ / с, что делает его идеальным выбором для экстремальных геймеров, которые стремятся максимально увеличить пропускную способность SSD. Модель A90 оснащена высококачественной флэш-памятью TLC для максимальной надежности, буфером кэш-памяти DRAM, который обеспечивает скорость последовательного чтения / записи до 5 ГБ / 4,4 ГБ в секунду на ПК. Для консоли PS5 A90 также может обеспечить стабильную скорость чтения 5,6 ГБ / с. Сочетая в себе производительность, выносливость и более экономичную цену, A90 также является отличным вариантом для геймеров PS5.
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