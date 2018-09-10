Представлен SSD GOODRAM CX400

Wilk Elektronik SA расширяет свою потребительскую линейку новыми SSD GOODRAM CX400. CX400 – это название новой серии SSD, являющейся более быстрой и надёжной альтернативой обычным жёстким дискам. CX400 основан на уже зарекомендовавшем себя надёжном двухканальном контроллере Phison S11. Он достигает скоростей до 550 MB/s при чтении и 490 MB/s при последовательной записи. При случайном чтении CX400 достигает 85 000 IOPS и 77 500 IOPS при случайной записи. В отличие от своего предшественника CX300, CX400 работает на 3D NAND памяти, что делает его более быстрым и надёжным.

CX400 доступен в вариантах на 128, 256, 512 ГБ и 1ТБ. На CX400 распространяется трёхлетняя гарантия производителя и бесплатная техническая поддержка.