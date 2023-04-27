Представлен SSD с защитой от вирусов

Компания Cigent Technology, специализирующаяся на защите данных, объявила о запуске новой линейки накопителей Cigent Secure SSD+. В отличие от предыдущей серии Secure SSD, Cigent Secure SSD+ дебютирует с уникальным микропроцессором на базе искусственного интеллекта, который использует машинное обучение для остановки атак программ-вымогателей и предотвращения кражи или шифрования данных на диске. Cigent Secure SSD+ сконцентрирована на подходе, направленном на предотвращение атак программ-вымогателей до того, как они смогут нанести какой-либо вред. Это означает, что защита от атак реализуется внутри самого накопителя. Интегрированный микропроцессор искусственного интеллекта мониторит активность накопителя с помощью алгоритмов машинного обучения в режиме реального времени и не позволяет вредоносному софту даже запускаться.

Кроме того, пользователи могут настроить чувствительность обнаружения под свои потребности, чтобы избежать ложных срабатываний. Вместе с программным обеспечением Cigent Data Defense, Secure SSD+ имеет несколько механизмов защиты. Например, накопитель может перейти в режим Shields Up, требуя специальной аутентификации от пользователей для доступа к защищенным файлам. Кроме того, программное обеспечение может автоматически ограничивать доступ к данным на диске, чтобы заблокировать несанкционированный доступ от вредоносных программ или процессов Windows. Цена, правда, пока что не сообщается.