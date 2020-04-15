Представлен Team Group T-Force Cardea Zero Z330

В последнее время твердотельные накопители стали более доступными для тех, кто хочет получить необходимый ему объем памяти. Это лет пять назад твердотельный накопитель казался чем-то невероятно дорогим, а сейчас цена HDD и SSD практически сравнялась, осталось еще пару лет и ценники на эти типы накопителей будут равны. К примеру, сейчас официально представили накопитель Team Group T-Force Cardea Zero Z330, который выполнен в форм-факторе М.2 и обладает достаточно высокой скоростью чтения и записи. При этом объем накопителя составляет 1 терабайт, чего явно хватит для хранения фильмов или сериалов, для установки операционной системы и всего софта, который нужен пользователю в повседневной жизни. В этом плане накопитель очень крут.