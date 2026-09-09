Представлен компактный модуль LattePanda Mu Ultra для задач ИИ в автономном режиме

Компания LattePanda анонсировала новый продукт — LattePanda Mu Ultra, представляющий собой компактный вычислительный модуль на архитектуре x86, ориентированный на выполнение задач искусственного интеллекта в автономном режиме, то есть непосредственно на самом устройстве, без обращения к внешним серверам. В основе модуля лежат процессоры Intel Core Ultra 5 226V и Ultra 7 256V, которые в совокупности обеспечивают пиковую производительность для ИИ-нагрузок до 115 TOPS, при этом физические размеры модуля составляют всего 69,6 мм на 60 мм. Данное решение разработано с прицелом на преодоление комплекса препятствий, связанных с аппаратной частью, вычислительными ресурсами и программным обеспечением при локальном развертывании нейросетевых моделей. LattePanda Mu Ultra предлагает существенные вычислительные возможности для инженерных коллективов, системных интеграторов и OEM-производителей, работающих в таких сферах, как робототехника, автоматизация промышленных процессов, переносные измерительные устройства, системы компьютерного зрения и разнообразные интеллектуальные периферийные решения.

Внутри модуля объединены центральный процессор, графический ускоритель и нейропроцессор, входящие в состав чипов Intel Core Ultra 5 226V и Ultra 7 256V. Это сочетание позволяет достигать до 115 TOPS при вычислениях в формате INT8, причем значительная часть этой мощности — 47 TOPS — приходится на выделенный нейропроцессорный блок. Такая архитектура дает возможность обрабатывать сложные алгоритмы машинного обучения прямо на месте, что особенно важно для приложений, где требуется минимальная задержка и высокая степень конфиденциальности данных. Компактные габариты модуля, равные 69,6 мм на 60 мм, открывают возможность размещать мощные вычислительные ресурсы x86 в устройствах с жесткими ограничениями по пространству. Это касается как портативных приборов и интеллектуальных камер, так и роботизированных платформ и прочих периферийных систем, требующих локальной обработки данных. При этом LattePanda Mu Ultra сохраняет стандартизированный формат и разъемное соединение, характерные для всего семейства LattePanda Mu, что обеспечивает высокую степень совместимости с уже существующими платами-носителями. Пользователи могут применять модуль вместе с базовой платой Lite Carrier Board, более компактной Mini Carrier или платой-носителем M.2 M Key Carrier Board, оснащенной 3,5-дюймовым дисплеем. Такой подход позволяет осуществить апгрейд уже функционирующих систем без необходимости полной переработки или замены материнской платы-носителя, что существенно снижает затраты и время на модернизацию.

Что касается интерфейсов, модуль поддерживает широкий набор стандартов подключения, включая PCIe 4.0, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, HDMI и DisplayPort, а также eDP, GPIO, UART и I2C. Подобное разнообразие портов делает LattePanda Mu Ultra универсальным инструментом, пригодным для различных этапов разработки — от быстрого создания прототипов и мелкосерийного выпуска до полноценного серийного производства. Благодаря этому инженеры могут гибко адаптировать модуль под конкретные задачи, не ограничивая себя в выборе периферийных устройств и способов интеграции. В итоге LattePanda Mu Ultra представляет собой сбалансированное решение, которое сочетает в себе высокую производительность для ИИ-задач, компактность и удобство развертывания, что делает его привлекательным для широкого круга специалистов в области встраиваемых систем и интеллектуальной периферии.
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