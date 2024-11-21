Представлен переносной SSD TeamGroup T-Create Expert P32

Тайваньский производитель TeamGroup Inc пополнил ассортимент внешних SSD-накопителей моделью T-Create Expert P32, которая получила версии на 8 ТБ и 16 ТБ. Первая имеет скорость чтения и записи до 1700 МБ/c, а вторая может похвастаться скоростью 1800 МБ/c. Новинка также характеризуется поддержкой ОС Microsoft Windows, MacOS и Linux, защищенным от ударов и падений алюминиевым корпусом, металлической поверхностью для рассеивания тепла, массой 260 граммов и размерами 110:65:26 мм. К компьютеру накопитель подключается посредством интерфейса USB-C 3.2, а для работы понадобится зарядное устройство мощностью 24 Вт. T-Create Expert P32 появится в продаже в четвертом квартале этого года, но его цена пока не раскрывается.

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