Представлен полноформатный букридер ONYX BOOX MAX 3

2019-11-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ONYX BOOX MAX 3; [60]
ONYX International представляет модель нового поколения полноформатных букридеров ONYX BOOX MAX 3. Устройство получило 13,3-дюймовый сенсорный экран на пластиковой подложке и защитное стекло. Система базируется на мощном 8-ядерном процессоре, имеет увеличенный объем оперативной и flash-памяти и работает под управлением ОС Android 9.0. Благодаря двум динамикам есть возможность стереофонического воспроизведения звука, а порт USB Type-C с функцией OTG позволяет подключать клавиатуру, мышь и USB-накопители. Кроме того, в центральную кнопку встроен сканер отпечатка пальца. Новинка уже доступна для российских пользователей.

ONYX BOOX MAX 3 оснащен 13,3-дюймовым дисплеем E Ink Mobius Carta с пластиковой подложкой и двойным сенсорным слоем. Емкостный сенсор поддерживает функцию multi-touch для быстрого масштабирования документов. Индукционный слой производства компании WACOM с помощью специального стилуса позволяет делать зарисовки и рукописные пометки на полях. Экран распознает 4096 степеней давления на стилус, что может быть полезно художникам и дизайнерам. Помимо этого, под экраном имеется кнопка «Обратно» со встроенным сканером отпечатка пальца.

Букридер получил мощный 8-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ flash-памяти, что значительно повысило быстродействие и скорость отклика, а аккумулятор емкостью 4300 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. Устройство управляется современной версией ОС Android 9.0, оснащено Wi-Fi и Bluetooth-модулями, а также портом USB Type-C с поддержкой функции OTG. Благодаря этому к нему можно подключать дополнительные периферийные устройства, не требующие драйверов, такие как USB-накопители, мыши, клавиатуры и т.д. При общем весе 490 граммов толщина корпуса составляет всего 6,8 миллиметра.

ONYX BOOX MAX 3, представленный в корпусе белого цвета, поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 71 990 рублей.

Комментарии и отзывы ONYX BOOX MAX 3
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