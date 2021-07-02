Представлен портативный накопитель Apricorn Aegis Fortress L3 емкость 20 ТБ

Компания Apricorn представила твердотельный портативный накопитель Aegis Fortress L3. Накопитель обеспечивает большую емкость 20 TB и безопасность данных. Новинка имеет износостойкую клавиатуру для аутентификации, 256-битное аппаратное шифрование AES-XTS в реальном времени. ПИН-коды и данные остаются зашифрованными, пока диск находится в состоянии покоя. Для работы накопителя не требуются сторонние ПО. Скорость передачи данных накопителя достигает 370 мб/с.

Накопитель Apricorn Aegis Fortress L3 совместим для работы на платформах Windows, Mac, Linux, Android, а также с оборудованием имеющим порт USB с питанием и файловую систему хранения. Корпус накопителя защищен от взлома. Стоимость накопителя составляет 12,999 долларов.