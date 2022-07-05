Представлен портативный накопитель Transcend ESD380C емкостью до 2 ТБ

Компания Transcend представила защищенный портативный накопитель ESD380C.

Transcend ESD380C оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 2x2 и портом Type-C, благодаря чему, накопитель обеспечивает скорость до 2000 МБ/с. Накопитель выполнен в прочном алюминиевом корпусе, который защищает данные и улучшает рассеивание тепла. ESD380C поставляется с кабелем USB Type-C и кабелем Type-C — Type-A, что обеспечивает поддержку ПК, Mac, планшетов, камер и даже новых игровых консолей.

Накопитель Transcend ESD380C емкостью 1 ТБ продается по цене 143 доллара, а версия на 2 ТБ стоит 243 доллара.
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