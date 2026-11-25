Функция SNOW Field (Regal) сокращает число артефактов при частичном обновлении экрана, что значительно повышает качество отображаемого текста. Кроме ёмкостного сенсора, дисплей получил дополнительный слой, который даёт возможность создавать заметки и рисунки стилусом. Этот сенсор распознаёт 4096 степеней нажатия, поэтому писать и рисовать можно с высокой точностью. ОНИКС БУКС Галилео 4 работает со стилусами BOOX InkSense и BOOX InkSense Plus, приобретаемыми отдельно. Экран устройства защищено стеклом ONYX Glass, которое оберегает дисплей от царапин и повреждений. В основе модели лежит производительный 8-ядерный процессор; предусмотрены 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также слот microSD, принимающий карты до 2 ТБ. Wi-Fi-модуль функционирует в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, открывая доступ к разным онлайн-сервисам — браузеру, переводчику, сетевым библиотекам, облачным дискам и многому другому. Благодаря Bluetooth 5.0 звук можно передавать на беспроводные наушники или колонки, а книги — пересылать со смартфона на ридер без проводов. Разъём USB Type-C с поддержкой OTG даёт возможность подключать клавиатуру, мышь, USB-накопитель и прочие внешние устройства. Кроме того, у модели есть встроенный динамик для аудиокниг и микрофон для голосовых заметок. Встроенный G-сенсор автоматически перестраивает изображение, когда устройство поворачивают.
Программная платформа ОНИКС БУКС Галилео 4 построена на операционной системе Android 11, поэтому сторонние приложения можно устанавливать из магазинов Google Play и RuStore. В состав ПО ридера включены книжные сервисы Яндекс Книги (12+) и Литрес, чьи обширные каталоги охватывают широкий спектр литературы. Приложение «Заметки» позволяет делать записи и рисунки стилусом, вести ежедневник, список задач и личный дневник. Хотя экран увеличен, корпус модели остаётся тонким и компактным, а управление обеспечивают удобные кнопки. Литиево-полимерный аккумулятор на 2300 мАч обеспечивает несколько недель автономной работы от одной зарядки.