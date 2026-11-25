Представлен ридер ОНИКС БУКС Галилео 4 с 7-дюймовым E Ink Carta Plus

Компания МакЦентр анонсировала свою новую разработку — модель ОНИКС БУКС Галилео 4. Этот аппарат стал продолжением популярной линейки компактных устройств для чтения, у которых экран вырос до 7 дюймов. Галилео 4 получил дисплей с высоким разрешением, а также тонкий корпус небольших габаритов с кнопками для управления. От модели предыдущего поколения новинку отличают поддержка активного стилуса, переработанное программное обеспечение и обложка, где появился держатель для пера. ОНИКС БУКС Галилео 4 оснащён 7-дюймовым экраном E Ink Carta Plus (Carta 1300) с высоким разрешением. Подсветка MOON Light 2, у которой можно менять цветовую температуру, задействует технологию Flicker Free — она заметно уменьшает нагрузку на глаза во время чтения.

Функция SNOW Field (Regal) сокращает число артефактов при частичном обновлении экрана, что значительно повышает качество отображаемого текста. Кроме ёмкостного сенсора, дисплей получил дополнительный слой, который даёт возможность создавать заметки и рисунки стилусом. Этот сенсор распознаёт 4096 степеней нажатия, поэтому писать и рисовать можно с высокой точностью. ОНИКС БУКС Галилео 4 работает со стилусами BOOX InkSense и BOOX InkSense Plus, приобретаемыми отдельно. Экран устройства защищено стеклом ONYX Glass, которое оберегает дисплей от царапин и повреждений. В основе модели лежит производительный 8-ядерный процессор; предусмотрены 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также слот microSD, принимающий карты до 2 ТБ. Wi-Fi-модуль функционирует в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, открывая доступ к разным онлайн-сервисам — браузеру, переводчику, сетевым библиотекам, облачным дискам и многому другому. Благодаря Bluetooth 5.0 звук можно передавать на беспроводные наушники или колонки, а книги — пересылать со смартфона на ридер без проводов. Разъём USB Type-C с поддержкой OTG даёт возможность подключать клавиатуру, мышь, USB-накопитель и прочие внешние устройства. Кроме того, у модели есть встроенный динамик для аудиокниг и микрофон для голосовых заметок. Встроенный G-сенсор автоматически перестраивает изображение, когда устройство поворачивают.

Программная платформа ОНИКС БУКС Галилео 4 построена на операционной системе Android 11, поэтому сторонние приложения можно устанавливать из магазинов Google Play и RuStore. В состав ПО ридера включены книжные сервисы Яндекс Книги (12+) и Литрес, чьи обширные каталоги охватывают широкий спектр литературы. Приложение «Заметки» позволяет делать записи и рисунки стилусом, вести ежедневник, список задач и личный дневник. Хотя экран увеличен, корпус модели остаётся тонким и компактным, а управление обеспечивают удобные кнопки. Литиево-полимерный аккумулятор на 2300 мАч обеспечивает несколько недель автономной работы от одной зарядки.