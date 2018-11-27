Представлен ридер ONYX BOOX Darwin 6 с экраном E Ink Carta Plus

Модель ONYX BOOX Darwin 6 предназначена для взыскательных пользователей и, в отличие от ONYX BOOX Darwin 5, оснащена самым современным экраном E Ink Carta Plus с разрешением 1072 на 1448 пикселей. Плотность пикселей экрана E Ink Carta Plus составляет 300 ppi, что соответствует бумажной полиграфии, а читать с такого экрана также комфортно, как со страницы качественной бумажной книги.

Дисплей: Экран – сенсорный, диагональ – 6 дюймов, контрастность – 14:1, 16 градаций серого цвета, E Ink Carta Plus, разрешение - 1072 х 1448, плотность пикселей - 300 ppi

Тип сенсора: Емкостный

Подсветка экрана: MOON Light+

Дополнительные функции : SNOW Field

Чехол-книжка: с функцией перевода устройства в спящий режим

Операционная система: Android 4.4

Язык программирования : Java

Возможности управления : Сенсорный экран (multi-touch), боковые кнопки листания, кнопка «Обратно»

Процессор: 1,2 ГГц, 4-ядерный

ОЗУ: 1 ГБ

ПЗУ: 8 196 МБ

Слот расширения : Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash объемом до 32 ГБ

Проводной интерфейс: microUSB

Беспроводной интерфейс: Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, FB3, DOC, DOCX, MOBI, CHM, PDB, PRC, ePub, DjVu, PDF, CBZ, CBR, JPG, PNG, GIF, BMP

Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость – 3000 мАч

Размеры: 170 x 117 x 8,7 мм

Вес: 182 г

Корпус: Материал – пластик, цвет – черный.

Комплектация: Устройство, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон. В комплект ONYX BOOX Darwin 6 дополнительно входят чехол-обложка и сетевой адаптер питания 220 В