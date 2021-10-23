Представлен ридер Onyx Boox Vasco da Gama 4

В ассортимент ридеров Onyx Boox вошла модель Vasco da Gama 4, которая получила 6-дюймовый экран на E Ink Carta с возможностью сенсорного управления. Новинка характеризуется разрешением 1024:758 пикселей, воспроизведением 16 оттенков серого, поддержкой функции Snow Field для уменьшения артефактов на дисплее E Ink при частичной перерисовке, подсветкой Moon Light 2, регулировкой цветовой температуры, технологией Flicker-Free для заботы о глазах пользователя, 4-ядерной платформой с частотой 1,2 ГГц, 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, разъемом Micro-USB, поддержкой Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1, АКБ ёмкостью 3000 мАч, размерами 170:117:8,7 мм и массой 182 г.

Комментарии и отзывы Onyx Boox Vasco da Gama 4
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