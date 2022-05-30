Представлен ридер Xiaomi Moaan InkPalm Plus

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ридеров моделью Moaan InkPalm Plus, которая работает под управлением ОС Android 12. Новинка также характеризуется 5,84-дюймовым дисплеем E-ink с передней подсветкой, соотношение сторон 2:1, 24 уровнями яркости и поддержкой регулировки цветовой температуры, четырехъядерной платформой Rockchip RK3566, 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, массой 140 граммов, аккумулятором ёмкостью 2200 мАч, временем автономной работы до 30 дней и полной зарядкой за 2,5 часа от комплектного адаптера питания. Электронная книга уже доступна для предварительного заказа по цене в 165 долларов.

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