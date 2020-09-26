Представлен твердотельный накопитель XPG Gammix S70

Компания ADATA представила твердотельный накопитель XPG Gammix S70 типоразмера M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen4 x4 и поддержкой протокола NVMe 1.4. Скорость передачи данных в режиме последовательного чтения здесь достигает 7400 МБ/с, а записи – 6400 МБ/с. Новинка также характеризуется кэшированием в SLC и DRAM, алюминиевым теплораспределителем CoolArmor для более эффективного теплоотведения, вариантами вместимостью 1 и 2 ТБ, неназванной флеш-памятью 3D NAND, а также пятилетней гарантией. Модель контроллера производитель не сообщает. Как собственно и цены с датой начала продаж.

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