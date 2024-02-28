Представлена электронная книга Onyx Boox Leaf 3C

Компания Onyx пополнила ассортимент электронных книг моделью Onyx Boox Leaf 3C, которая основана на цветной панели E Ink Kaleido 3. Новинка характеризуется 7-дюймовым экраном с разрешением 1680:1264 пикселей в ЧБ-режиме, возможностью отображения 16 оттенков серого и 4096 цветовых оттенков, плотностью пикселей 150 ppi в цветном режиме, широкой рамкой с одной стороны дисплея для более удобного хвата одной рукой, фронтальной подсветкой, крупной механической кнопкой для перелистывания страниц, предустановленной операционной системой Android 11, однокристальной системой Qualcomm, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 2300 мАч, автономностью до 20 дней и разъемом USB-C. Onyx Boox Leaf 3C оценена в Китае в 250 долларов. Выйдет ли она в международную продажу, пока не сообщается.