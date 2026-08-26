Представлена игра Rise of the Spellbaker от Kalypso Media и Realmforge

Kalypso Media совместно со студией Realmforge, авторами серии Dungeons, анонсировали новый проект — Rise of the Spellbaker. Игра погружает нас в сказочный мир, где колдовство соседствует с запахом тёплых булочек и свежеиспечённого хлеба. Релиз состоится на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5 в 2027 году. В центре сюжета — Ведьма, единственная, кто уцелел после загадочной эпидемии. Ей предстоит отправиться в края, охваченные прожорливой Гнилью, и остановить тёмную силу. Для этого героиня будет возрождать старинное искусство зачарованной выпечки, используя забытые рецепты. В пути ей помогает верный кот-фамильяр.

Кроме того, к Ведьме присоединятся необычные попутчики: говорящий каравай по имени Герман, маленькие создания Биски и тот самый кот. Вместе они помогут колдунье справиться с трудностями, добраться до родной деревни и обустроить её дом, превратив его в тёплое и надёжное пристанище.

Тем, кто хочет сражаться с Гнилью сообща, предлагается кооперативный режим. Можно собрать ковен из пяти других ведьм, разделить обязанности и вместе одолеть врага. Игра выйдет в 2027 году на PC, Xbox Series X|S и PlayStation.