Представлена ​​линейка SSD-накопителей Micron 7400 PCIe 4.0 NVMe Enterprise

На этой неделе Micron представила новую линейку корпоративных решений для хранения данных на основе твердотельных накопителей Micron 7400 с NVMe, созданных для предоставления пользователям, ведущей в отрасли гибкости в форм-факторе, производительности PCIe Gen4 и высочайшего уровня безопасности. Твердотельный накопитель Micron 7400 более чем вдвое увеличивает количество операций ввода-вывода в секунду на ватт и пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением. Обратная совместимость с системами PCIe Gen3 помогает облегчить переход клиентов с платформ Gen3 на Gen4. Накопитель поддерживает 128 пространств имен для повышения масштабируемости виртуализированных сред, таких как гиперконвергентная инфраструктура и программно-определяемое хранилище. Он также поддерживает развертывание Open Compute Project (OCP) в подходящих средах. OCP разработала и опубликовала спецификации, которые создали процветающую экосистему, создав стандартизированный подход, который помогает снизить сложность интеграции и ускорить вывод продукта на рынок.

Полный ассортимент включает семь различных форм-факторов: Micron 7400 SSD включает единственный PCIe Gen4 M.2 22x80 мм с защитой от потери мощности, а также 2,5-дюймовые твердотельные накопители U.3 для центров обработки данных толщиной 15 мм и 7 мм. Он также имеет три различных размера нового форм-фактора E1.S Enterprise и Data Center SSD (EDSFF), а портфель предлагает емкости от 400 ГБ до 7,68 ТБ в зависимости от ваших требований.