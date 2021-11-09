Представлена ​​линейка корпоративных твердотельных накопителей KIOXIA XD6 EDSFF E1.S

Твердотельные накопители KIOXIA EDSFF E1.S разработаны для оптимизации плотности, эффективности и управления системой. Согласно определению консорциума EDSFF и использованию спецификации OCP NVMe Cloud SSD, малый форм-фактор E1.S заменяет форм-фактор M.2 и обеспечивает большую плотность, производительность, надежность и управление температурным режимом. E1.S также поддерживает горячую замену для повышения удобства обслуживания, что является еще одним преимуществом по сравнению с M.2. Корпоративный твердотельный накопитель соответствует спецификациям NVMe 1.3c и PCIe 4.0 и доступен с емкостью 1,92 ТБ и 3,84 ТБ. Возможность шифрования TCG-Opal 2.0. К сожалению, никакой информации о ценах или доступности по всему миру пока не опубликовано.