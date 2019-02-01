Представлены SSD-накопители BIOSTAR S100 Plus

BIOSTAR представила SSD-накопители серии S100 Plus с высокой производительностью для ноутбуков и стационарных компьютеров. Накопитель выполнен в формате 2,5”, а его толщина составляет всего 7 мм.м Накопитель имеет ультрастабильную антишоковую защиту. Накопители серии S100 Plus предлагаются в вариантах на 240 и 480 гигабайт, что делает их отличной заменой накопителям предыдущих поколений.

С интерфейсом SATA3 6Гб/с накопитель S100 240GB Plus имеет скорость чтения/записи данных 510МБ/с и 370МБ/с, а модель S100 480GB имеет скорость 540МБ/с и 460МБ/с для сверхскоростного доступа к данным в приложениях и играх. По сравнению с механическими накопителями скорость чтения/записи возросла на 200-300%, что открывает совершенно новые возможности в работе и играх. Компания BIOSTAR продолжает расширять портфолио продуктов для ПК и ноутбуков, рассчитанных на геймеров и создателей контента. Серия накопителей S100 Plus SSD - это идеальный апгрейд для игровых и рабочих компьютеров по исключительной цене. Стоимость модели S100 240GB составляет $35, а у модели S100 480GB - $59.