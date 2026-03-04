Представлены электрические термопоты HARPER HTP-5T02

HARPER представил новую серию электрических термопотов HTP-5T02, которая сочетает продуманный функционал и изысканную конструкцию. Особое внимание уделено элегантности дизайна и удобству использования. Благодаря футуристическим линиям и матовому металлическому оттенку корпуса, устройство органично впишется как в современные, так и классические интерьеры. Его вместительный бак объемом 5 литров идеально подходит для компании друзей или долгого чтения в течение дня. Сенсорное управление сделано интуитивно понятным, а информация о текущем режиме работы отображается на цветном экране с мягкой подсветкой, исключающей дискомфорт от яркого света. Даже процесс наливания воды продуман до деталей — для этого предусмотрен компактный и стильный рычажок.

Производитель также добавил полезную функцию дехлорирования — двойное кипячение для очистки водопроводной воды от хлора. Бак устройства заслуживает особого внимания, так как выполнен из нержавеющей стали марки SUS316 — это особо прочный материал с добавлением молибдена, который значительно повышает сопротивляемость коррозии. Этот сплав устойчив к точечной коррозии и безвреден при взаимодействии с агрессивными средами. Сталь SUS316 широко применяется в медицине и пищевой промышленности при высоких нагрузках, а для обычного пользователя она гарантирует долговечность и надежность устройства. Безопасность также взята на заметку: термопот оснащен защитой от детей, предотвращающей случайный контакт с горячей водой. Блокировку можно активировать вручную или она включится автоматически при длительном простое устройства. Для защиты от нагрева корпуса используется многослойная конструкция стенок, что делает эксплуатацию максимально безопасной. Обслуживание модели HTP-5T02 крайне упрощено благодаря тщательно продуманным деталям. Съемная чаша для капель позволяет легко избавиться от лишней воды, а полностью снимаемая крышка и удобная ручка обеспечивают комфортный доступ к внутреннему баку для его чистки или наполнения.