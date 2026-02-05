Представлен холодильник HARPER RH6966BB для больших семей

Harper объявил о старте продаж новой модели семейного холодильника, разработанной с учетом современных требований и повседневных нужд пользователей. Объем устройства впечатляет — 551 литр: 326 литров приходится на холодильное отделение, а 141 литр — на морозильное. Эти параметры позволяют хранить достаточный запас продуктов даже для большой семьи. Внешнему виду холодильника уделено особое внимание. Дверцы выполнены из облицованного стекла с покрытием Soft Touch, которое сводит к минимуму появление отпечатков пальцев, что обязательно оценят любители идеального порядка. Модель идеально вписывается в современные интерьеры. Глубина HARPER RH6966BB составляет менее 60 см, поэтому он легко устанавливается в нишу или размещается отдельно, гармонично сочетаясь с кухонной мебелью. Управление холодильником осуществляется через удобную сенсорную панель, расположенную на передней стороне устройства.

Класс энергопотребления А+ делает холодильник экономичным в эксплуатации. Современный инверторный компрессор обеспечивает тихую и эффективную работу, избегая частых включений и выключений, характерных для старых моделей. Звук работы составляет всего 39 дБ — как едва слышный шепот, не мешающий даже ночью. Морозильная камера разделена на две зоны, а 4-дверная конструкция минимизирует потерю холодного воздуха при использовании. Каждая зона регулируется отдельно: одна функционирует как стандартная морозилка, другая — как трансформируемая камера, позволяющая выбрать режим морозилки, нулевой зоны или обычного холодильника.