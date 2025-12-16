Обзор Xiaomi Multifunctional Kettle. Электрический чайник с заварником

Изучаемый сегодня электрический чайник Xiaomi Multifunctional Kettle позволяет не только нагревать и кипятить воду, но и выбирать и поддерживать температуру в диапазоне от 40 до 90 градусов. В нем помимо различных видов чая можно также готовить супы, травяные настои, детское питание, удовлетворив даже самых требовательных пользователей.

Комплектация

Коробка из транспортировочного картона с минималистичным оформлением. Внутри чайник и комплектующие зафиксированы формами из пенопласта. В комплекте документация.

Внешний вид

Внешний вид характерный для экосистемы устройств Xiaomi. Аккуратно и ничего лишнего, гармонично впишется в любой кухонный интерьер.

Состоит чайник из трех элементов: база с кабелем подключения, самой колбы, а также крышки. Чайник с традиционной формой в виде цилиндра. Основная часть выполнена из прозрачного жаропрочного стекла. Ручки и основание из пластика белого цвета.

На боковой стороне колбы нанесена градуировка шагом в 500 мл. Максимальный объем 1500 мл. Для супа максимальная риска на уровне 1000 мл. Дно из нержавеющей стали.

Крышка с силиконовым уплотнителем. Ее внутренняя часть также из стали по центру зафиксирована съемная сетчатая капсула для заваривания чая. Заливать воду можно только полностью сняв крышку. Для правильной ориентации нанесены риски, которые необходимо будет совместить.

База выполнена у Xiaomi Multifunctional Kettle из белого пластика. На его верхней грани круглый дисплей, на котором отображается активный в данный момент режим работы, время и температура.

С помощью экрана можно контролировать время до завершения программы, выставлять целевую и видеть актуальную температуру в колбе. Наглядно и информативно, данные хорошо читаются как при естественном, так и искусственном освещении. Рядом с экраном четыре сенсорные кнопки: расписание, режим, настройки, старт и остановка.

Тесты

Мощность Xiaomi Multifunctional Kettle составляет 800 Вт. Есть защита от включения без воды и автоматическое отключение при ее выкипании. Рабочий объем до 1500 мл в зависимости от используемых ингредиентов и выбранного режима. А доступно тут их несколько: кипячение, заваривание чая, травяной чай, кофе, суп, нагрев воды. диапазон нагрева от 40 до 90 градусов. Индивидуальный нагрев позволит подобрать оптимальную температуру для напитка, раскрыть весь вкусовой букет. Есть функция отложенного старта.

В чайнике попробовали приготовить облепиховый чай. Для этого нарезали апельсин на дольке, предварительно размяли облепиху с медом. В металлическую капсулу поместили две чайные ложки черного листового чая, сушенную мяту, душицу и чабрец. Запустили на режиме «травяной чай» на 20 минут. Напиток получился насыщенным.

Итоги

Также несколько дней использовали для заваривания черного чая с травами. Удобно можно задать нужную температуру и не ждать остывания после закипания.Чайник Xiaomi Multifunctional Kettle понравился возможностями, простотой управления, аккуратным внешним управлением и доступным ценником. Экран для контроля время и температуры, набор предустановленных режимов, точность работы температурного датчика. Не устроить может отсутствие возможности долива через крышку без ее полного снятия.