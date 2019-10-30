Представлены игровые SSD ADATA XPG SPECTRIX S40G RG

ADATA объявляет о старте продаж в России новых игровых SSD XPG SPECTRIX S40G RGB . S40G поддерживает стандарт NVMe и использует высокоскоростной интерфейс PCIe Gen3x4 для достижения устойчивых скоростей чтения/записи до 3500/3000 МБ в секунду и скоростей произвольного чтения/записи до 300K/240K операций ввода/вывода в секунду. Более того, за счет использования флэш-памяти 3D TLC в нем значительно улучшены характеристики емкости, эффективности и долговечности. А еще, благодаря спецификации M.2 2280, он поддерживает новейшие платформы Intel и AMD.

S40G поддерживает технологию LDPC (код коррекции с низкой плотностью проверок на четность) для выявления и устранения большего количества ошибок данных с целью повышения точности передачи данных и увеличения срока эксплуатации твердотельного накопителя. Кроме того, за счет 256-битного шифрования по алгоритму AES накопитель S40G обеспечивает целостность и безопасность данных. Каждый из компонентов S40G прошел тщательную проверку, тестирование и сертификацию. Кроме того, на устройство предоставляется 5-летняя гарантия. S40G будут доступны в ёмкостях на 256ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.