Представлены карты памяти Silicon Power V90 SDXC UHS-II и V30 SDXC UHS-I

Silicon Power представляет две стандартные SD-карты. Они идеально подойдут тем, кто желает сохранить такую же или получить более высокую производительность карт памяти для своих устройств, совместимых с технологией SDXC.

Запечатлеть момент навсегда: V90 SDXC UHS-II

V90 SDXC UHS-II разработана специально для профессиональной быстрой фото- и видеосъемки с возможностью непрерывности процесса

UHS-II технология обеспечивает скорость чтения и записи до 290 и 160 Мб/с соответственно

Захват фотокадров 8K Ultra HD, скорость записи минимум 90 Мб/с

Запись необработанных (RAW) файлов выполняется в три раза быстрее, чем UHS-I

Увеличена скорость передачи данных для последующей обработки благодаря новому кардридеру

Емкость до 256 Гб

Простота в работе: V30 SDXC UHS-I