Представлены карты памяти Silicon Power V90 SDXC UHS-II и V30 SDXC UHS-I

Silicon Power представляет две стандартные SD-карты. Они идеально подойдут тем, кто желает сохранить такую же или получить более высокую производительность карт памяти для своих устройств, совместимых с технологией SDXC.
Запечатлеть момент навсегда: V90 SDXC UHS-II
- V90 SDXC UHS-II разработана специально для профессиональной быстрой фото- и видеосъемки с возможностью непрерывности процесса
- UHS-II технология обеспечивает скорость чтения и записи до 290 и 160 Мб/с соответственно
- Захват фотокадров 8K Ultra HD, скорость записи минимум 90 Мб/с
- Запись необработанных (RAW) файлов выполняется в три раза быстрее, чем UHS-I
- Увеличена скорость передачи данных для последующей обработки благодаря новому кардридеру
- Емкость до 256 Гб
Простота в работе: V30 SDXC UHS-I
- V30 SDXC UHS-I обеспечивает непрерывный захват видеоряда 4K Ultra HD, скорость записи до 30 Mб/с
- Возможность создавать больше фото и видео, тратить меньше времени на ожидание: скорость чтения и записи увеличены до 100 Mб/с и 80 Mб/с, соответственно
- Не прерывайте работу: съемка в пакетном режиме позволяет сохранить все кадры
- Емкость до 512 Гб