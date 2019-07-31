Представлены накопители ADATA XPG GAMMIX S50 PCIe Gen4x4 M.2 2280

ADATA Technology объявляет сегодня о запуске новейшего твердотельного накопителя (SSD) XPG GAMMIX S50 PCIe Gen4x4 M.2 2280. S50 обеспечивает огромные скорости чтения/записи до 5000/4400 МБ/сек, работая на PCIe Gen4x4 и соответствуя стандарту NVMe 1.3. Более того, на диске установлен алюминиевый радиатор для отличного отвода тепла, 3D Flash память объёмом до 2ТБ, SLC кэширование, буфер DRAM, технология защиты данных End-to-End (E2E), а также поддержка технологии коррекции ошибок Low-Density Parity-Check (LDPC).

S50 поддерживает стандарт NVMe и использует интерфейс последнего поколения PCIe Gen4x4, что позволяет достичь постоянных скоростей чтения/записи до 5000/4400МБ в секунду. 3D флэш память в свою очередь обеспечивает скачок в объёме, эффективности и надёжности. А соответствие спецификации M.2 2280 говорит о полной поддержке последних платформ от Intel® и AMD. Эти свойства делают S50 идеальным для геймеров, энтузиастов ПК, оверклокеров и профессионалов в области графики.

S50 поддерживает технологию коррекции ошибок LDPC, выявляющую и исправляющую ряд различных ошибок данных для более качественной их передачи и более длительного срока службы устройства. А поддержка технологии защиты данных E2E (End-to-End) и поддержка RAID обеспечивают сохранность данных на диске. Каждый компонент S50 прошёл тщательный отбор и тестирование. На устройство распространяется 5-5-летняя гарантия производителя.