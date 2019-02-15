Представлены накопители HyperX FURY 3D

2019-02-15, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - HyperX FURY 3D; [83]
HyperX объявляет о начале продаж в России новых геймерских твердотельных накопителей начального уровня FURY 3D. Построенные на базе прогрессивной технологии флеш-памяти 3D NAND, SSD-накопители FURY 3D стали надежным и, главное, недорогим вариантом апгрейда игровых ПК с устаревшими жесткими дисками формата HDD.

Накопители HyperX FURY 3D обеспечивают лучшую, в сравнении с механическими дисками, энергоэффективность и надежность, более компактны и долговечны, а также позволяют считывать и записывать данные до 10 раз быстрее, чем классический «жесткий» HDD-диск. В России новинки HyperX SSD FURY 3D представлены эксклюзивно в интернет-магазине Citilink и доступны по цене 1 890 рублей за накопитель емкостью 120 ГБ, и 2 990 рублей за емкость 240 ГБ.

Комментарии:
Обзор RUBETEK RE-3316, RUBETEK RE-3317, ...
Обзор RUBETEK RE-3316, RUBETEK RE-3317, Не так давно компания RUBETEK пополнила модельную линейку умных устройств сразу серией интересных решений...
Minecraft для Android устройств ...
Minecraft для Android устройств Согласитесь, современные мобильные игры далеко двинулись вперед и буквально каждый день на свет появляетс...
В Louis Vuitton запущена линейка базовых...
В Louis Vuitton запущена линейка базовыхСогласитесь, вместе с развитием современных технологий не отстает и мода, которая существенно изменилась ...
Нужно ли знать английский язык? ...
Нужно ли знать английский язык? Вы помните свою школьную жизнь? А какие предметы вам нравились больше всего, и на какие вы порой и не ход...
HOMECARE V8 отдают со скидкой...
HOMECARE V8 отдают со скидкойДалеко не всем нужен флагман с крутой камерой и прочими инновационными возможностями. Некоторые пользоват...
Samsung Galaxy S10+ c 12 ГБ ОЗУ засветил...
Samsung Galaxy S10+ c 12 ГБ ОЗУ засветилВ базе данных двух самых популярных бенчмарков AnTuTu и Geekbench практически одновременно засветился пре...
Vivo V15 Pro с выдвижной фронтальной кам...
Vivo V15 Pro с выдвижной фронтальной камВ сети появились качественные фотографии смартфона Vivo V15 Pro, который будет представлен уже 20 февраля...
Бюджетный смартфон Sony Xperia L3 будет ...
Бюджетный смартфон Sony Xperia L3 будет Заслуживающий доверия источник поделился подробностями и рендерами бюджетного смартфона Sony Xperia L3, к...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор RUBETEK RE-3316, RUBETEK RE-3317, RUBETEK RL-3101, RUBETEK RE-3310, RUBETEK RE-3301Обзор RUBETEK RE-3316, RUBETEK RE-3317, RUBETEK RL-3101, RUBETEK RE-3310, RUBETEK RE-3301
Обзор Harper HB-305. Bluetooth стерео наушники с микрофономОбзор Harper HB-305. Bluetooth стерео наушники с микрофоном
Обзор Xiaomi Mi8 Lite 4/64GB. Лучший смартфон до 16000 рублей?Обзор Xiaomi Mi8 Lite 4/64GB. Лучший смартфон до 16000 рублей?
Обзор Prestigio RoadRunner 410GPS. Видеорегистратор с GPS Tracker Обзор Prestigio RoadRunner 410GPS. Видеорегистратор с GPS Tracker
Обзор Jinga Picasso Note. Недорогой смартфон с NFCОбзор Jinga Picasso Note. Недорогой смартфон с NFC
Mio представила многофункциональные виде...
Mio представила многофункциональные виде13 февраля в Москве прошла пресс-конференция компании Mio, на которой были показаны две новые модели виде...
Предварительный обзор Philips 326E8FJSB....
Предварительный обзор Philips 326E8FJSB.В последнее время на рынке появилось довольно много игровых мониторов или моделей для дизайнеров. Нужно п...
Обзор Metro Exodus. Шикарное продолжение...
Обзор Metro Exodus. Шикарное продолжениеМногие геймеры с большим нетерпением ждали Metro Exodus. Эту игру называют самой ожидаемой в году, фанаты...
Предварительный обзор Jonsbo CR-901-RGB....
Предварительный обзор Jonsbo CR-901-RGB.Если вы следите за рынком игрового железа, то заметили, что в последнее время очень активно продаются сис...
Обзор Hooked Inc. Рыбачим на смартфоне...
Обзор Hooked Inc. Рыбачим на смартфонеОт большинства современных кликеров веет унынием и скукой — разработчики не хотят придумывать что-то свое...
Предварительный обзор SilentiumPC AR7X T...
Предварительный обзор SilentiumPC AR7X TВ последнее время пользователи перестали смотреть на корпус как на просто коробку для сборки необходимых ...
Обзор while True: learn(). Для тех, кто ...
Обзор while True: learn(). Для тех, кто В последнее время вышло очень много достойных игр, которые могут подарить вам незабываемые впечатления от...
Предварительный обзор HONOR 10 Lite. Сли...
Предварительный обзор HONOR 10 Lite. СлиНужно понимать, что большинству современных пользователей совершенно не нужен флагманский смартфон. Чем ф...
Обзор Darkest Winter. Выживаем в снегах...
Обзор Darkest Winter. Выживаем в снегахИгры про выживание нравятся геймерам по той причине, что в глубине души нам тоже хотелось бы ощущать этот...
Предварительный обзор Corsair Hydro Seri...
Предварительный обзор Corsair Hydro SeriГеймеры очень любят системы охлаждения с подсветкой, так как это позволяет не только свой корпус сделать ...
Обзор Postknight. Увлекательное путешест...
Обзор Postknight. Увлекательное путешестМне очень нравятся раннеры с элементами ролевой игры, в которых можно действительно как-то влиять на прои...
Предварительный обзор Chromebase 24I2. М...
Предварительный обзор Chromebase 24I2. МВ последнее время пользователи стали все чаще отказаться от стандартных в нашем понимании компьютеров. Эт...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor