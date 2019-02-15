Представлены накопители HyperX FURY 3D

HyperX объявляет о начале продаж в России новых геймерских твердотельных накопителей начального уровня FURY 3D. Построенные на базе прогрессивной технологии флеш-памяти 3D NAND, SSD-накопители FURY 3D стали надежным и, главное, недорогим вариантом апгрейда игровых ПК с устаревшими жесткими дисками формата HDD.

Накопители HyperX FURY 3D обеспечивают лучшую, в сравнении с механическими дисками, энергоэффективность и надежность, более компактны и долговечны, а также позволяют считывать и записывать данные до 10 раз быстрее, чем классический «жесткий» HDD-диск. В России новинки HyperX SSD FURY 3D представлены эксклюзивно в интернет-магазине Citilink и доступны по цене 1 890 рублей за накопитель емкостью 120 ГБ, и 2 990 рублей за емкость 240 ГБ.