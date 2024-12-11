Представлены портативные SSD-накопители Lexar SL300 и ES3

Компания Lexar пополнила ассортимент портативных твердотельных накопителей моделями SL300 и ES3, которые могут похвастаться скоростью чтения до 1050 МБ/с и скоростью записи в 1000 МБ/с. Новинки также характеризуются усиленными корпусами, которым не страшны падения с высоты до 2 метров, встроенными двухслойными графитовыми пластинами для эффективного охлаждения, функцией plug-and-play для простого подключения к компьютерам, смартфонам и планшетам через кабели USB-C и USB-A 2 в 1, фирменным ПО DataShield для защиты файлов, инструментом Lexar Recovery Tool для восстановления удалённых данных. Модель Lexar SL300 оценена в 110 и 180 долларов за версии на 1 ТБ и 2 ТБ соответственно, а Lexar ES3 обойдется в 180 долларов за вариант вместимостью 2 ТБ.