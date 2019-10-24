Представлены твердотельные накопители Kingston KC600

Kingston сообщила о начале поставок твердотельного накопителя KC600 с интерфейсом SATA. Новинка предназначена для настольных ПК и ноутбуков и отличается высокими показателями производительности и ёмкости. Накопитель доступен в версии форм-фактора 2.5″ с поддержкой SATA Rev 3.0 и обратной совместимостью с предыдущей версией интерфейса.

KC600 обеспечивает отличную скорость работы системы, быструю загрузку ОС и приложений и высокую производительность при передаче данных. Чтобы пользователи могли защитить свою информацию, накопитель поддерживает полный комплекс мер безопасности, включая 256-битное аппаратное шифрование AES-XTS, а также TCG Opal 2.0 и eDrive. KC600 будет доступен в версиях ёмкостью до 2 ТБ, использует новейшую технологию флеш-памяти 3D