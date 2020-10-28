Представлены жёсткие диски Toshiba MG08-D

Компания Toshiba пополнила ассортимент жестких дисков моделями MG08-D на 4, 6 и 8 ТБ, которые предназначены для работы в корпоративном сегменте. Новинки характеризуется 3,5-дюймовым форм-фактором, скоростью вращения шпинделя в 7200 оборотов в минуту, версиями с интерфейсом SATA (6 Гбит/с) и SAS (12 Гбит/с), вариантами с секторами 512e, 4Kn и 512n для 4 ТБ модели и секторами 512e и 4Kn для двух других дисков, заявленной рабочей нагрузкой до 550 ТБ в год, показателем MTTF 2 миллиона часов. Отличия от моделей Toshiba MG08 заключаются в увеличенной на 23% скорости передачи данных, удвоенном буфере (256 МБ) и сниженным до 4,07 Вт энергопотреблением в режиме ожидания. Продажи накопителей стартуют в первом квартале 2021 года.