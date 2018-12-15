Предварительный обзор GIGABYTE Z390 Aorus Xtreme WaterForce. Плата с водоблоком

2018-12-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - GIGABYTE Z390 Aorus Xtreme WaterForce; [84]
В последнее время на рынке компьютерного железа можно заметить два тренда — подсветка в каждом элементе начинки и повышение популярности систем жидкостного охлаждения. Конечно, все эти бонусы интересны лишь тем, кто обладает достаточными ресурсами для сборки дорого компьютера, ведь за подсветку и хорошую СЖО нужно платить немного больше, чем за базовые версии «железа». Однако, материнская плата GIGABYTE Z390 Aorus Xtreme WaterForce является настоящим апогеем развития технологий в этом направлении — разработчики поставили сюда и водоблок, который будет охлаждать ваш процессор, и подсветку почти на половину корпуса платы. Получилось очень стильно, красиво и необычно, что не может не радовать — более привлекательной материнской платы мы еще не видели. Давайте же посмотрим на ее преимущества и решим, стоит ли платить за новинку свои деньги. Думаю, даже объяснять не нужно, что это не бюджетный продукт.

Водоблок

Главной особенностью данного продукта можно смело назвать водоблок, который предустановлен прямо из коробки. То есть, вам не нужно ничего самостоятельно собирать, подбирать компоненты и так далее. На чипсете, процессоре, цепях питания уже есть водоблок, который будет перегонять жидкость и тем самым охлаждать все эти компоненты. Пока что детальных характеристик и тестов системы охлаждения нет и говорить о каких-то температурах мы не можем. Но, выглядит такое решение крайне необычно и привлекательно — вы можете собрать действительно красивую систему с подсветкой на половину материнской платы. Помимо этого, вся эта система является одним целым, так что разбирать по винтику всю плату не нужно — вы посто снимаете панель, устанавливаете процессор и все, можно собирать обратно. Это удобно и не требует от вас каких-то особых знаний или умений.

Характеристики

Данная материнская плата является флагманской моделью на чипсете Intel Z390 для процессоров на сокете LGA 1151v2. Подсистема питания включает в себя 16 фаз и два 8-контактных EPS для питания процессора. Это весьма полезно для разгона процессора. Сам производитель уверяет, что подсистема позволяет разгонять процессоры Coffee Lake Refresh до частоты в 5,0 гигагерца по всем ядрам. Для оперативной памяти установлено четыре слота DDR4, память поддерживается на частоте 4400 МГц и выше, есть три слота PCI Express 3.0 x16. То есть, можно поставить три видеокарты и объединить их в одну систему.

Дизайн корпуса

Внешне материнская плата выглядит очень дорого и привлекательно. Собственно, она и будет дорогой, так что ничего удивительного. Текстолит прикрыт сверху декоративным кожухом из пластика черно цвета, смотрится очень круто и есть ощущение, что это действительно крутая плата для сборки ПК. Подсветка, конечно, здесь шикарная — у нее масса режимов, настроек, можно синхронизировать ее с подсветкой других компонентов, если они это поддерживают и так далее. В плане дизайна новинка выглядит очень привлекательно, от такого сложно отвести глаза.

Итог

Пока что нет точной информации о дате релиза данной материнской платы и ее стоимости, это все под большим вопросом. Но, нужно понимать, что это флагман с подсветкой и водоблоком, котор нет больше ни у кого на рынке. Это значит, что стоимость будет крайне высокой и позволить себе такой продукт смогут разве что энтузиасты. С другой стороны, на основе этой платы можно построить компьютер любой сложности — с любым мощным процессором, тремя видеокартами, красивой оперативной памятью и так далее. Для кого-то это идеальная возможность переделать свой ПК.

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