Предварительный обзор Razer Project Linda. Док-станция для игр

Прежде, чем вы начнете говорить о том, что данный ноутбук выглядит нереальным и что его никогда не выпустят - компания Razer официально заявила, что ноутбук Razer Project Linda является концептом и хотя пока что его не планируют выпускать в массовое производство, вскоре такой продукт и правда могут анонсировать и отправить в продажу. Мы решили лишь рассказать вам о том, что из себя представляет Razer Project Linda, почему этот гаджет так интересен пользователям и почему вокруг него так много шума образовалось в последнее время. На выставке CES 2018 был показан данный продукт и мы очень рады, что этот концепт не украли - предыдущая модель ноутбука компании, с тремя мониторами, была украдена прямо с выставки в прошлый раз. Хотя, данный продукт назвать ноутбуком не совсем правильно, ведь это скорее док-станция для смартфона, которая обладает своей клавиатурой, дисплеем и батареей.

Дизайн корпуса

Выполнена станция в достаточно привлекательном дизайне - все панели темные, хотя это не чисто черный цвет, а с примесью темно-серого. Собственно, в этом же цвете, примерно, выполнен предыдущий ноутбук компании и новые мышки тоже примерно из этого диапазона цветов, так что смотрится и правда очень красиво. Корпус будет выполнен из алюминия, конечно же, так что в плане надежности и срока службы вопросов не возникает. На корпусе док-станции имеется клавиатура островного типа с подсветкой и неплохой раскладкой клавиш, немного ниже имеется отсек для установки смартфона. Стоит отметить, что дисплей смартфона будет выступать тач-падом, так что при его размерах и диагонали это будет вполне адекватный вариант работы с продуктом. Дисплей порадовал небольшими рамками по периметру и небольшой надписью с логотипом компании в нижней части рамки. И, конечно, фирменный логотип на тыльной стороне крышки.

Установка смартфона

Подключать смартфон к данной док-станции вы будете посредством USB Type-C, смартфон устанавливается в нишу и становится сердцем гаджета. Кстати, вдруг кто не понял, использовать можно исключительно Razer Phone, под него и разрабатывается док-станция. После установки продукта, вы сможете пользоваться операционной системой Android на большом экране, есть масса настроек для тач-пада, для экрана и так далее, так что разработчик дает вам возможность сделать станцию реально удобным вариантом для использования в разных ситуациях.

Станция

Разработчики решили, что нужно привлекать пользователя возможностями, которые может дать только станция. Так что сюда поставили шикарный дисплей на 13,3 дюйма с разрешением 2560 на 1440 точек, матрица IPS с широкими углами обзора и прочими преимуществами выглядит очень и очень хорошо. Плюс, помимо батареи внутри так же установлено 200 гигабайт памяти на скоростном SSD накопителе, а на корпусе имеется 3,5-мм разъем для наушников, порт USB и USB Type-C. Плюс, есть веб-камера, так что можно будет и по Skype пообщаться. Начинка док-станции порадовала.

Итог

Единственный спорный момент такого решения - стоимость. Если док-станция будет обходиться в 400-500 долларов, а это маловероятно, то уже у покупателя будут сомнения - купить смартфон компании, который стоит немало, потом еще станцию добавить и получить неполноценный ноутбук - ну такое. А мне еще и кажется, что такой девайс будет дороже 500 баксов. За ту же сумму можно купить Android смартфон и ноутбук какой-то, который будет на Windows и у него будет явно больше вариантов использования и преимуществ, чем у данной новинки. Но, у любого гаджета есть свой пользователь.