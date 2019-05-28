Прочный внешний жесткий диск ADATA HD770G с RGB подсветкой

ADATA HD770G - это прочный внешний жесткий диск со светодиодами RGB. Его износостойкая трехслойная конструкция корпуса соответствует стандарту IP68, что означает защиту от влаги, пыли и ударов. Его точные технические характеристики не раскрываются, но согласно пресс-релизу ADATA, в накопителе используется новейший интерфейс USB 3.2, а его емкость максимально достигает 2 ТБ. Кроме того, накопитель поддерживает 256-битное шифрование AES для обеспечения безопасности данных.

HDD поставляется в черном и красном цветах и соответствует стандарту MIL-STD-810G 516.6, что означает, что он может выдержать падение с высоты до 1,22 метра. В качестве еще одного подтверждения своего превосходного дизайна HD770G был удостоен награды Best Choice Award 2019.