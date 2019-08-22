Продвинутая альтернатива DDR-памяти

Компания IBM ожидает появление в будущем контроллеров, позволяющих использовать интерфейс OMI с графической памятью DRAM в качестве альтернативы набирающей популярности, но все еще дорогой и энергозатратной HBM-памяти. Производитель намерен использовать новый интерфейс в процессорах Power 9, которые появятся в 2020 году. Затем в чипах IBM Power 10 запланирован переход на преобразователи, поддерживающие передачу данных на скорости до 32–50 Гбит/с.Вынос контроллера памяти на отдельную плату имеет и негативные последствия, в том числе дополнительная задержка не менее 4 наносекунд и рассеивание около 4 Вт энергии. Однако это примерно наполовину компенсируется меньшим тепловыделением хоста за счёт удаления PHY DDR из хоста.Одной из особенностей интерфейса OMI является отсутствие контроллера памяти в хосте. Вместо него используется контроллер на сравнительно небольшой DIMM-карте. Такое решение упрощает разработку процессора и уменьшает его нагрев. По заверениям IBM, вынос контроллера на отдельную плату позволяет установить в один сервер до 4 ТБ памяти, работающей на скорости около 320 ГБ/с, или до 512 ГБ памяти, способной передавать данные на скорости до 650 ГБ/с.