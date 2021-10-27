Промышленные твердотельные накопители с интерфейсом SATA 2,5 дюйма Greenliant Sampling

Компания Greenliant представила новый класс твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом SATA 2,5 дюйма большой емкости, которые обеспечивают надежность данных корпоративного уровня, высокую производительность и работу при промышленных температурах (от -40 ° C до + 85 ° C) для самых требовательных сред. G3200 Industrial Твердотельные накопители серии Enterprise PX со стандартным интерфейсом SATA 6 Гбит/с и популярным форм-фактором 2,5 дюйма совместимы с существующими и устаревшими системами, что упрощает переход с жестких дисков (HDD).

Твердотельные накопители SATA 2,5 дюйма Industrial Enterprise серии PX достигают скорости последовательного чтения 550/530 МБ/с и обеспечивают срок службы в течение 5 лет. TLC 3D NAND, серия G3200 PX идеально подходит для высоконадежных промышленных, видео, сетевых, транспортных и аэрокосмических приложений. reenliant сейчас пробует свои новые твердотельные накопители G3200 Industrial Enterprise серии PX для клиентов и планирует начать массовые поставки к концу 2021 года. Greenliant также поставляет свои сверхвысокие твердотельные накопители G3200 EnduroSLC Industrial Enterprise серии EX емкостью от 800 ГБ до 1,92 ТБ с неограниченным DWPD на пять лет.