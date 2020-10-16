QNAP Systems представила NAS-систему TS-451D2 с четырьмя отсеками для дисков. Устройство QNAP TS-451D2 оснащено двухъядерным процессором Intel Celeron J4025 с тактовой частотой 2,0 ГГц (частота в разгоне до 2,9 ГГц).

TS-451D2 также оснащен шифрованием Intel AES-NI. NAS-система построен с упором на работу с мультимедиа ресурсами, а также на безопасность данных. Преимуществом TS-451D2 можно отметить высокую производительность, расширяемость хранилища, низкое энергопотребление и многофункциональные возможности.

TS-451D2 оснащен четырьмя портами USB 3.2, портом HDMI 2.0 и двумя портами Gigabit Ethernet. TS-451D2 также поддерживает потоковое видео с использованием Plex, Smart TV или телевизионных приставок с Plex Media Server или приложений QNAP Cinema28.

Стоимость NAS-системы QNAP TS-451D2 не объявлена.