QNAP выпускает NAS TS-253Be и TS-453Be с M.2 SSD

QNAP представила четырехъядерный систему с 2 отсеками TS-253Be и TS-453Be с 2-отсеками на базе Intel. С слотом расширения PCIe функциональность обоих NAS может быть расширена для удовлетворения потребностей приложений, включая кеширование M.2 SSD и подключение 10GbE. TS-x53Be также имеет выход HDMI и 4K H.264 / H.265.«С слотом PCIe серия TS-x53Be позволяет расширять функциональные возможности NAS, включая кеширования SSD и 10GbE-соединений, что обеспечивает большой долгосрочный потенциал для NAS», - сказал Джейсон Хсу, менеджер по продуктам QNAP.