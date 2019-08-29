QNAP выпустила сетевой накопитель TVS-x72N с поддержкой 5GBase-T

Компания QNAP Systems, выпустила новую серию NAS-накопителей TVS-x72N 5GbE. Выпускается в моделях с 6 и 8 отсеками и оснащен мощными процессорами Intel Core i3 8-го поколения. В дополнение к поддержке 2,5-дюймовых SSD для кэширования SSD, TVS-x72N предоставляет два слота M.2 SSD для установки SSD PCIe Gen 3 x2 NVMe (SSD M.2 продаются отдельно). Пользователи также могут добавить твердотельные накопители M.2, установив плату расширения QNAP QM2 через слот расширения PCIe.

Эти методы настройки нескольких SSD в сочетании с функциями шлюза облачного хранилища QNAP делают TVS-x72N сетевым шлюзом между локальными и облачными пространствами хранения для бесшовного резервного копирования в облаке, а также позволяют пользователям получать выгоду от высокопроизводительного доступа к облачному хранилищу с низкой задержкой.

TVS-x72N поставляется с Intel UHD Graphics 630 для обеспечения трехканального аппаратного декодирования 4K H.264 и транскодирования в реальном времени, а также с выходом HDMI 2.0, поддерживающим разрешение 4K (3840 x 2160 пикселей) при 60 Гц, что дает большие преимущества для приложения, которые управляют изображениями с высоким разрешением. TVS-x72N также позволяет напрямую воспроизводить мультимедийный контент на базе NAS на дисплеях высокой четкости.

При поддержке QTS серия TVS-x72N предоставляет многофункциональность, в том числе решение для резервного копирования и восстановления данных HBS 3, которое включает технологию QuDedup, которая устраняет дублирование данных в источнике, чтобы уменьшить пространство хранения и время, затрачиваемое на полное резервное копирование нескольких версий; защита моментальных снимков на основе блоков для эффективного устранения угроз вымогателей; и возможность размещения нескольких виртуальных машин и контейнерных приложений.

Кроме того, приложение QVR Pro может помочь пользователям развернуть профессиональную, но доступную систему видеонаблюдения (с 8 бесплатными каналами IP-камер), а QuMagie интегрирует алгоритм AI для более интуитивного и упрощенного управления фотографиями.