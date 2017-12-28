Радиатор SilverStone TP02-M2 призван охладить накопители M.2 SSD

Компания SilverStone представила любопытное изделие, которое предназначено для охлаждения твердотельных (SSD) накопителей формата М.2. Речь идет о радиаторе SilverStone TP02-M2. По словам производителя, накопители SSD всё чаще используются как основное устройства хранения информации. А компактные SSD формата M.2 с небольшой поверхностью для рассеивания тепла порой перегреваются или вовсе выходят из строя. В комплект поставки TP02-M2 входит алюминиевый радиатор и специальные высокоэффективные термопрокладки. Радиатор ориентирован на охлаждение твердотельных накопителей М.2 2280 с габаритами 22:80 мм.Отмечается, что для монтажа изделия следует применять силиконовые ленты. Цена новинки и дата начала продаж пока не называются.