Ридер ONYX BOOX Livingstone 2 оценен в 14490 рублей

В России стартовали продажи электронной книги ONYX BOOX Livingstone 2, которая работает под управлением ОС Android 11. Новинка также характеризуется 6-дюймовым мультисенсорным экраном на основе электронной бумаге E Ink Carta Plus с разрешением 1072:1448 пикселей, технологией SNOW Field для уменьшения артефактов при частичной перерисовке, подсветкой MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры, поддержкой технологией Flicker-Free для заботы о глазах пользователя, функцией TTS для автоматического озвучивания текста книг, 4-ядерной платформой с тактовой частотой 2 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, а также интерфейсом USB Type-C с поддержкой OTG. Цена ридера составляет 14490 рублей.