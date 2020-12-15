Ридер Xiaomi Mi Reader Pro представлен официально

Как и было обещано, сегодня компания Xiaomi представила электронную книгу Mi Reader Pro, которая оценена в 170 долларов. Аппарат уже доступен для предзаказа, а его продажи стартуют 22 декабря. Новинку оснастили 7,8-дюймовым дисплеем с разрешением 1872:1404 пикселя (плотность 300 PPI), встроенной двухрежимной (теплый и холодный) подсветкой с 24 уровнями яркости, четырехъядерной платформой с низким энергопотреблением, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 8.1, корпусом массой 251 грамм и толщиной 7 мм, портом USB, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, а также батареей ёмкостью 3200 мАч.