Ридер Xiaomi Mi Reader Pro представлен официально

Как и было обещано, сегодня компания Xiaomi представила электронную книгу Mi Reader Pro, которая оценена в 170 долларов. Аппарат уже доступен для предзаказа, а его продажи стартуют 22 декабря. Новинку оснастили 7,8-дюймовым дисплеем с разрешением 1872:1404 пикселя (плотность 300 PPI), встроенной двухрежимной (теплый и холодный) подсветкой с 24 уровнями яркости, четырехъядерной платформой с низким энергопотреблением, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 8.1, корпусом массой 251 грамм и толщиной 7 мм, портом USB, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, а также батареей ёмкостью 3200 мАч.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Reader Pro
Обзоры:
Обзор ONYX Kon-Tiki. Ридер с увеличенной диагональю экранаОбзор ONYX Kon-Tiki. Ридер с увеличенной диагональю экрана
Обзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридерОбзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридер
Новости:
Электронная книга Xiaomi eBook Reader Pro официально запущена в Китае

Xiaomi выпустила на китайский рынок электронную книгу Xiaomi eBook Reader Pro. Новый ридер доступен для п...
Ридер Xiaomi Mi Reader Pro представлен официально

Как и было обещано, сегодня компания Xiaomi представила электронную книгу Mi Reader Pro, которая оценена ...
Xiaomi Mi Reader Pro будет стоить 200 долларов

Компания Xiaomi анонсировала скорую презентацию нового ридера Mi Reader Pro. Для первых покупателей цена ...
Обзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждениеОбзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждение
Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Обзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждениемОбзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждением
Лучший фитнес-браслет. Xiaomi Mi Band 5Лучший фитнес-браслет. Xiaomi Mi Band 5
Появились фотографии референсной версии ...
Появились фотографии референсной версии За выходные в Интернете появились новые фотографии референсной карты Radeon RX 6800 XT, которая будет вып...
Corsair обновила водоблок серии Hydro X ...
Corsair обновила водоблок серии Hydro X Corsair обновила водоблок серии Hydro X для видеокарт RTX 30 серии. ...
Apple TV нового поколения будут поставля...
Apple TV нового поколения будут поставляНовые телевизоры Apple TV будут представлены чуть позже после анонса iPhone следующего поколения. ...
Представлены жёсткие диски Toshiba MG08-...
Представлены жёсткие диски Toshiba MG08-Компания Toshiba пополнила ассортимент жестких дисков моделями MG08-D на 4, 6 и 8 ТБ, которые предназначе...
Hyundai купила Boston Dynamics за 1 милл...
Hyundai купила Boston Dynamics за 1 миллАвтопроизводитель Hyundai Motor Group объявил о завершении сделки по приобретению контрольного пакета акц...
Представлен доступный смартфон LG Q31...
Представлен доступный смартфон LG Q31Компания LG пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Q31, которая работает под управлением опер...
Lexar выпустила 2,5 дюймовый SSD-накопит...
Lexar выпустила 2,5 дюймовый SSD-накопитКомпания Lexar объявила о выпуске твердотельного накопителя серии NQ100. SSD-накопитель представлен в фор...
Смартфон Realme 7i показали на фото...
Смартфон Realme 7i показали на фотоПрофильное издание Slahleaks поделилось фотографиями смартфона Realme 7i и его упаковки, подтверждающей н...
Представлен ПК-корпус Lian Li PC-O11D Mi...
Представлен ПК-корпус Lian Li PC-O11D MiКомпания Lian Li представила корпус PC-O11D Mini, который получил версию с белой расцветкой и алюминиевым...
Обзор Bridge Constructor: The Walking De...
Обзор Bridge Constructor: The Walking DeЧто будет, если совместить сюжетную линию популярного сериала про зомби, пошаговую стратегию и симулятор ...
Запуск VR-гарнитуры Oculus Quest 2 оказа...
Запуск VR-гарнитуры Oculus Quest 2 оказаВ одном из интервью директор Facebook по экосистеме контента в Oculus Крис Пруэтт, признался, что компани...
Объектив Fujinon XF 10-24mmF4 R OIS WR о...
Объектив Fujinon XF 10-24mmF4 R OIS WR оКомпания Fujifilm X представила объектив Fujinon XF 10-24mmF4 R OIS WR для беззеркальных камер формата AP...
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Обзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлажденияОбзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлаждения
Обзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтраОбзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтра
Обзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнесаОбзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнеса
Обзор Samsung VS15T7036R5. Беспроводной пылесос для всех жизненных сценариевОбзор Samsung VS15T7036R5. Беспроводной пылесос для всех жизненных сценариев
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor