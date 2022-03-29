Ридер Xiaomi Paper Book Pro II оценен в 200 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент электронных книг моделью Xiaomi Paper Book Pro II, которая среди прочего получила батарею ёмкостью 3200 мАч. Новинку также оснастили 7,8-дюймовым экраном на основе электронных чернил (E-ink) с разрешением 1872:1404 пикселей, 24-уровневой холодной и теплой двухцветной подсветкой, корпусом толщиной 7 мм, массой 250 граммов, 4-ядерной платформой RK3566, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3200 мАч, поддержкой голосового поиска, Wi-Fi, Bluetooth и преобразования PDF, а также таких популярных форматов EPUB, PDF, TXT, EXCEL и PPT. Цена ридера составляет 200 долларов.