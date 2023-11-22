Рынок твердотельных накопителей упал на 10% из-за низкого спроса

Индустрия твердотельных накопителей переживает не лучшие времена, поскольку исследовательское агентство TrendForce сообщило о поразительном снижении в 10% глобальных поставок SSD по всему миру. Индустрия SSD находится в состоянии свободного падения уже несколько кварталов подряд и испытывает огромное снижение доходов с начала 2022 года. TrendForce не указывает явную причину падения индустрии SSD, но, исходя из показателей отрасли и рынка в целом, ослабленный спрос потребителей в сочетании с нехваткой микросхем в 2021 году считается ключевой причиной снижения продаж на текущий момент. Тем не менее, поскольку поставки полупроводников были возобновлены в какой-то момент в 2022 году, текущее экономическое состояние индустрии SSD в основном связано с резким снижением интереса со стороны потребителей.

TrendForce сообщает, что в 2022 году индустрия твердотельных накопителей продала всего 114 миллионов устройств, что является снижением почти на 10,7% по сравнению с предыдущим годом. Это действительно огромное падение, если учесть всю индустрию в целом. Нужно понимать, что ранее производители могли за год продавать 130-140 миллионов накопителей, хотя они тогда продавались по более высокой стоимости. Сейчас же накопители стали сильно дешевле, но при этом их покупают заметно реже — просто все, кто хотел себе SSD, уже давно его купили и пользуются с удовольствием. Смысла постоянно покупать новое и новое железо просто нет — прогресс не настолько стремительный.
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